Emine Erdoğan’dan Kadınlar Günü’ne Övgü

EMİNE ERDOĞAN’DAN KUTLAMA PAYLAŞIMI

Emine Erdoğan, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü’nü kutladı. Bilimin ilerlemesine katkıda bulunan tüm kadınlara teşekkür eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Uzay çalışmalarının sürat kazandığı, yapay zekanın hayatın her alanında görünür olduğu günümüzde, kız çocuklarımızın eğitimlerinin başından itibaren STEM disiplinlerine yönelmeleri her zamankinden daha büyük önem taşıyor.”

KADINLARIN ROLÜNE VURGU

Erdoğan, yerli ve milli teknoloji çalışmalarının hız kazandığını belirterek, “bayrağı daha da yukarıya taşıyacak olanlar kadınlarımızdır” dedi. Ülkenin kazanımlarında kadınların önemli bir rol oynadığını ifade eden Erdoğan, onlara liderlik pozisyonları vermekten gurur duyduklarını belirtti. “Bilim kadınlarımız, Türkiye Yüzyılı’nın parlayan yıldızları olacak.” diyerek, kadınların emeği ve vizyonu ile adil bir dünya kurulacağını söyledi.