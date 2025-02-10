Emine Erdoğan’dan Malezya’da Onur Mesajı

EMİNE ERDOĞAN’IN PAYLAŞIMI

Emine Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında şu sözlere yer veriyor: “Resmi ziyaretimiz kapsamında Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a tevdi edilen Fahri Doktora Beratı’na tanıklık etmekten büyük onur duyduk.”

Türk-Malezya DOSTLUĞUNA VURGU

Bu değerli payenin, Türkiye ile Malezya arasındaki sarsılmaz dostluğun, ortak ideallerin ve geleceğe uzanan güçlü iş birliğinin bir simgesi olduğunu belirtiyor.