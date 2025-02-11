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Emine Erdoğan’dan Malezya’da Sıfır Atık İncelemesi

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SIFIR ATIK KAVRAMI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Sıfır atık uygulamalarını araştıran Emine Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada önemli noktaları dile getirdi. “Dünyamız, üzerimize emanet edilen en kıymetli miras.” diye belirten Erdoğan, gezegenimizi korumanın ve sürdürülebilir bir gelecek oluşturmanın yalnızca bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasıyla, ortak akılla hareket edilmesiyle mümkün olduğunu vurguladı.

KÜRESEL ADIMLAR ATILIYOR

Erdoğan, “Bugün Malezya’da, dostluğun ve iş birliğinin gücüne inancımızla, Sıfır Atık bilincinin küresel ölçekte yaygınlaşması için iki önemli adım attık.” şeklinde ifade ederek, bu bağlamda attıkları adımların önemine dikkat çekti. Sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması için gerçekleştirilen bu girişimlerin, çevre koruma konusunda uluslararası iş birliklerini güçlendireceğini belirtti.

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