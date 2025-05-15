Emirates, SpaceX ile anlaşma yapıyor

DÜNYA ÇAPINDA UÇAK İÇİ Wİ-Fİ HİZMETİ GELİŞİYOR

Dünyanın en büyük uluslararası havayolu şirketi Emirates, uçak içi Wi-Fi hizmetini iyileştirmek amacıyla Elon Musk’ın SpaceX’i ile görüşmeler yapıyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi olan kişiler, Dubai merkezli havayolu şirketinin geniş gövdeli jetlerini SpaceX’in Starlink internet hizmeti ile donatmak için bir anlaşma yapmayı düşündüğünü belirtiyor. Görüşmeler gizli tutulduğu için isimlerini paylaşmayan kaynaklar, Emirates’in geniş gövde filosunun yaklaşık 250 jet ve Boeing ile Airbus’tan 300’den fazla sipariş içerdiğini ifade ediyor. Ancak bu hizmetin ücretsiz olup olmayacağı ve sadece sadakat ya da premium yolculara mı sunulacağı konusunda henüz bir netlik yok.

Dünya genelinde daha fazla havayolu, Starlink hizmetini uçaklarında sunmaya başlarken Emirates’in bu anlaşmayı sağlaması, ürün için büyük bir onay anlamına geliyor. Çünkü bu havayolu, en büyük filolardan birine sahip olması ve sunduğu premium hizmetlerle dünya çapında tanınıyor. Bununla birlikte, Starlink’in Emirates’in hizmet verdiği Çin ve Rusya gibi büyük pazarlarda geçersiz olması, havayolu için bir geçici çözüm bulması ya da bu hava sahaları üzerinden hizmeti kesmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Starlink, Emirates’in imza ürünü kabul edilen Airbus A380 için de henüz sertifikalı değil. Ancak hizmet, Emirates’in filosunun büyük bir kısmını oluşturan Boeing 777 jetleri üzerinde çalışıyor. Emirates’in filosuna katmaya başladığı Airbus A350’nın, web sitesine göre, gelecek birkaç hafta içinde Starlink onayı alması bekleniyor. Havayolu, bu anlaşma hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, her zaman en iyi uçak içi hizmete bağlı olduğunu vurguluyor.

Daha uzun mesafeli uçuşlar gerçekleştiren Emirates’in çoğu yolcusu, uçak içi internet erişimi için artık belirli paketler satın almak zorunda. Ancak Starlink’in Birleşik Arap Emirlikleri’nde şu an için kullanılmadığı, bu nedenle yapılacak bir anlaşmanın mevcut politika değiştirilmeden gerçekleştiremeyeceği belirtiliyor.

Bu hafta başında Elon Musk, Suudi Arabistan’ın havacılık ve denizcilik amaçlı Starlink kullanımına izin vereceğini bildirdi. Bölgedeki Katar, Bahreyn ve Ürdün gibi ülkeler de Starlink hizmetlerini aktif bir şekilde kullanabiliyor.