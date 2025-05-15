Emirates, SpaceX ile görüşüyor

EMİRATES VE SPACEX GÖRÜŞMELERİ

Dünyanın en büyük uluslararası havayolu şirketlerinden biri olan Emirates, uçak içi Wi-Fi hizmetini geliştirmek amacıyla Elon Musk’ın SpaceX’i ile irtibata geçti. Konuyla ilgili bilgi veren kaynaklara göre, Dubai merkezli bu havayolu, geniş gövdeli uçaklarını SpaceX’in Starlink internet hizmetiyle donatmak için bir anlaşma yapmayı düşünüyor. Görüşmeler gizli yürütüldüğü için kimlikleri açıklanmayan kişiler, Emirates’in filoda yer alan yaklaşık 250 geniş gövdeli jet ve Boeing ile Airbus’tan alınan 300’den fazla sipariş ile bu hizmetin ücretsiz sunulup sunulmayacağının belirsiz olduğunu belirtiyor.

HAVAYOLLARINDA STARLINK ETKİSİ

Dünya genelinde daha fazla havayolu, Starlink hizmetini uçak içinde sunmaya başlamaya hazırlanıyor. Emirates’in bu hizmetle anlaşma sağlaması, ürün için önemli bir onay niteliği taşıyor çünkü havayolu, en büyük filolardan birine sahip. Ancak Starlink, Emirates’in hizmet verdiği iki büyük pazar olan Çin ve Rusya’da çalışmıyor, bu da havayolu şirketinin geçici bir çözüm bulması veya bu pazarlar üzerinden hizmeti durdurması gerektiği anlamına geliyor.

AIRBUS A380 UÇAKLARINDA SORUN OLACAK

Starlink, Emirates’in sembolü olan çift katlı Airbus A380 model uçaklarda verimli olmayabilir. Bunun yanı sıra, Emirates filosunun yarısından fazlasını oluşturan Boeing 777’lerde hizmetin kullanılabileceği belirtiliyor. Uçak üreticisi Airbus’ın A350 modeli, Emirates filosuna katılmaya başladı ve bu uçağın da önümüzdeki haftalarda Starlink onayı alması bekleniyor. Emirates, anlaşma hakkında resmi bir açıklama yapmaktan kaçınırken, uçak içi hizmetin kalitesine bağlı olduklarını vurguladı.

YOLCULAR İÇİN İNTERNET ÜCRETİ

Emirates’in, dünyanın en uzun uçuşlarını gerçekleştiren bir havayolu olarak, pek çok yolcusunun artık uçakta internet paketleri için ödeme yapmak zorunda kaldığı ifade ediliyor. Anlaşmanın kesin olmadığını belirten bazı kaynaklar, Emirates’in başka bir internet sağlayıcısı olan Viasat ile işbirliği yapma ihtimalinin bulunduğunu da ekliyor. Şu an itibarıyla Starlink’in Birleşik Arap Emirlikleri’nde kullanımına izin verilmiyor ve olası bir anlaşmanın bu durumu değiştirmesi gerekecek.

KÖRFEZ ÜLKELERİNDE STARLINK KULLANIMI

Elon Musk, bu hafta başında Suudi Arabistan’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın Riyad ziyareti sırasında Starlink’in havacılık ve denizcilik amaçlı kullanımına izin vereceğini duyurdu. Bölgedeki diğer ülkeler olan Katar, Bahreyn ve Ürdün, Starlink hizmetinin kullanımına onay veriyor.