Emirates, SpaceX ile İş Birliği Yapıyor

EMIRATES, SPACEX İLE GÖRÜŞMELER YAPIYOR

Dünyanın en büyük uluslararası havayolu şirketi Emirates, uçak içi Wi-Fi hizmetini geliştirmek için Elon Musk’ın SpaceX’i ile görüşmeler yapıyor. Dubai merkezli şirket, geniş gövdeli jetlerini SpaceX’in Starlink internet hizmeti ile donatmak için bir anlaşma yapmayı değerlendiriyor. Konu hakkında bilgi sahibi kişiler, görüşmeler gizli olduğu için isimlerinin açıklanmasını istemedi. Emirates, yaklaşık 250 jetten oluşan geniş gövdeli filoya ve Boeing ile Airbus’tan 300’den fazla siparişe sahip. Bu hizmetin yolculara ücretsiz mi sunulacağı yoksa sadece sadakat ve premium yolculara mı verileceği henüz belirsiz.

HAVAYOLU İÇİN ÖNEMLİ BİR ANLAŞMA OLACAK

Dünya çapında daha fazla havayolu, Starlink hizmetini uçaklarda sunmaya başlamaya hazırlanıyor. Emirates, en büyük filolardan birine sahip olması ve sunduğu premium hizmetlerle dünya çapında tanınan bir havayolu olduğu için Starlink ürünü için önemli bir onay kaynağı olabiliyor. Ancak Starlink, Emirates’in hizmet verdiği Çin ve Rusya gibi iki büyük pazarda aktif değil. Bu durum, havayolu şirketinin alternatif bir çözüm bulması ya da ürünün bu hava sahalarındaki kullanımını geçici olarak durdurması gerekeceği anlamına geliyor.

STARLINK HİZMETİNİN SINIRLARI

Starlink, Emirates’in simgesi olan çift katlı Airbus A380 için henüz sertifikalı değil. Hizmet, havayolu filolarının yarısını oluşturan Boeing 777 üzerinde düzgün çalışıyor. Emirates’in filosuna katmakta olduğu Airbus A350’nin, Starlink onayı alması bekleniyor. Emirates, anlaşma hakkında herhangi bir yorum yapmaktan kaçınırken, en iyi uçak içi hizmete bağlı olduklarını belirtmiştir. SpaceX’ten ise bu konuda bir yanıt alınamamıştır.

YOLCULAR İÇİN YENİ ÜCRET DÜZENİ

Emirates, uzun mesafe uçuşlarını gerçekleştiren çok sayıda yolcusunun artık uçakta internet paketleri için ödeme yapmak zorunda olduğunu belirtiyor. Görüşme süreçlerinde, Emirates’ın Starlink ile dolu ya da boş her koltuk için bir ücret içeren aylık ödemeler hakkında müzakereler yaptığı ifade ediliyor. Ancak bazı ücretlerin düşürülmesi, havayolu şirketinin daha uzun süreli sözleşmelere imza atması ya da daha fazla birim satın alması halinde mümkün olabiliyor.

BAE’DE STARLINK KULLANILMIYOR

Konuyla ilgili kişiler, anlaşmanın kesin olmadığını ve Emirates’in başka bir sağlayıcı, örneğin Viasat ile ortaklık kurmaya karar verebileceğini vurguladı. Şu anda Starlink’in Birleşik Arap Emirlikleri’nde kullanımı yasak ve olası bir anlaşma bu mevcut politikanın değiştirilmesi gerektirebilir. Ancak, bu hafta Elon Musk, Suudi Arabistan’ın ABD Başkanı Trump’ın Riyad ziyareti sırasında Starlink’in havacılık ve denizcilik amaçlı kullanımına izin vereceğine dair açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda, Katar, Bahreyn ve Ürdün gibi ülkeler bölgede Starlink’in kullanımına izin veriyor.