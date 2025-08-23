Gündem

Emirhan Çakal’a Silahlı Saldırı Gerçekleşti

emirhan-cakal-a-silahli-saldiri-gerceklesti

EMİRHAN ÇAKAL’A SALDIRI

Rap müziğin genç yeteneklerinden olan Emirhan Çakal, Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen Ayçiçeği Festivali’nde sahne aldıktan sonra silahlı bir saldırıya uğradı. Konserin ardından vinç yardımıyla sahneden indirilirken, havalı tüfekle bacağından vurulan sanatçı hemen hastaneye kaldırıldı. “Lütfen”, “Pişman”, “Mahvettim”, “İmdat” gibi hit şarkılarıyla bilinen 24 yaşındaki Çakal’ın sağ dizine saçma isabet etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan Çakal, ilk olarak Hayrabolu Devlet Hastanesi’ne nakledildi. Burada yapılan acil müdahalenin ardından, İstanbul’daki özel bir hastaneye sevk edildi. Havalı tüfekle ateş eden kişinin, festivalin yakınındaki bir evde yaşayan F.D. olduğu belirlendi.

TUTUKLAMA İŞLEMLERİ

Gerçekleştirilen emniyet işlemlerinin ardından F.D., “Kasten yaralama” suçundan tutuklandı. Olay, Hayrabolu ilçesindeki festivalde yaşanan üzücü bir durumu gözler önüne seriyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Paris Tek Gollü Zafer, Kaleci Veda

Paris Saint-Germain, Ligue 1'in ikinci haftasında Angers'i 1-0 yenerek kazandı. Maç sonunda kaleci Gianluigi Donnarumma, taraftarlara duygusal bir veda etti.
Gündem

Mehmet Ali Erbil Evlenecek

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan evleniyor. Daha önceki gerginliklerin ardından ikili 28 Ağustos'ta sade bir nikâh töreni gerçekleştirecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.