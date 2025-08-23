Emirhan Çakal’a Silahlı Saldırı Gerçekleşti

EMİRHAN ÇAKAL’A SALDIRI

Rap müziğin genç yeteneklerinden olan Emirhan Çakal, Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen Ayçiçeği Festivali’nde sahne aldıktan sonra silahlı bir saldırıya uğradı. Konserin ardından vinç yardımıyla sahneden indirilirken, havalı tüfekle bacağından vurulan sanatçı hemen hastaneye kaldırıldı. “Lütfen”, “Pişman”, “Mahvettim”, “İmdat” gibi hit şarkılarıyla bilinen 24 yaşındaki Çakal’ın sağ dizine saçma isabet etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan Çakal, ilk olarak Hayrabolu Devlet Hastanesi’ne nakledildi. Burada yapılan acil müdahalenin ardından, İstanbul’daki özel bir hastaneye sevk edildi. Havalı tüfekle ateş eden kişinin, festivalin yakınındaki bir evde yaşayan F.D. olduğu belirlendi.

TUTUKLAMA İŞLEMLERİ

Gerçekleştirilen emniyet işlemlerinin ardından F.D., “Kasten yaralama” suçundan tutuklandı. Olay, Hayrabolu ilçesindeki festivalde yaşanan üzücü bir durumu gözler önüne seriyor.