Emlak Vergisi Düzenlemesi Geliyor

EMLAK VERGİSİ GÜNDEMDEKİ YERİNİ KORUYOR

Emlak vergisi, ciddi artışlar sonucunda tartışmaların merkezine yerleşti. Bu konuyla ilgili yasal düzenleme çalışmaları başlatıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vatandaşların şikayetlerini dikkate alacaklarını belirtti. Yılmaz, “Bu konu esas itibarıyla yerel yönetimlerin konusu. Yani belediyelerin, yerel yönetimlerin belirlediği rakamlar bunlar. Ve biz de vatandaşlarımızın şikayetlerine tabii ki duyarsız kalamayız.” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Özellikle hem fahiş artışlar hem de çok birbirinden farklılaşan artışlar olduğunu görüyoruz.” şeklinde bilgi verdi.

YENİ YASAMA DÖNEMİNE VURGU YAPILDI

Yılmaz, yasal düzenlemenin Meclis’in açılmasıyla birlikte değerlendirileceğini belirtti. Bu konuda “Meclisimiz açıldığında bu kanuni düzenleme gerektiren bir şey. Meclisimiz açıldığında bu hazırlıklar meclisimizin takdirine gelecektir.” dedi. Güncellemelerin genelde 4-5 yılda bir yapıldığını belirten Yılmaz, “Dolayısıyla bir miktar burada bir güncelleme olması normal. Ancak haksız ve yüksek artışlarla vatandaşlara maliyet çıkarılması da yanlış.” ifadelerini kullandı. Hem yerel yönetimlerin mali sürdürülebilirliğini hem de vatandaşların makul bir artış ile karşılaşmasını sağlamak için denge kurmayı hedeflediklerini söyledi.

YIL SONU İŞARET EDİLDİ

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, artışların kabul edilemez olduğunu ifade etti. Ekim ayında emlak vergisi ile ilgili düzenlemenin Meclis’e geleceğini bildirdi. Demir, yapılacak müdahalenin ya arsa birim fiyatlarına olacağını ya da mevcut emlak vergisinin karşılaştırma yöntemine dayalı olacağını belirtti. 2026’da uygulanacak emlak vergilerinin piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarıyla vatandaşları zor duruma sokmasına izin vermeyeceklerini açıkladı. Ayrıca, “Müdahale edilecek iki yöntem var. Birincisi arsa birim metre karesine müdahale etmek. Rayiç bedeline sınır getirmek.” dedi.

EMLAK VERGİSİ NASIL BELİRLENİYOR?

Emlak vergisi, her ilçede belediye temsilcileri, vergi dairesi yetkilileri ve kamu görevlilerinden oluşan takdir komisyonu tarafından belirleniyor. Bu komisyon, hukuki niteliği itibarıyla idari bir organ olarak çalışıyor ve aldığı kararlar doğrudan mükelleflerin ödeyeceği emlak vergisini etkiliyor. Komisyon, her 4 yılda bir toplanıyor ve verdiği kararlar 4 yıl boyunca geçerli oluyor. İlk yıl için alınan kararlar hemen uygulanırken, sonraki yıllarda yeniden değerleme oranı ile artış gerçekleştiriliyor.