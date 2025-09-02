Emlak Vergisi Yükseliyor, AK PARTİ Açıklama Yaptı

EMLAK RAYİÇ BEDELLERİ VE YENİ VERGİ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Dört yılda bir belirlenen emlak rayiç bedelleri ile yeni emlak vergisi dönemi başlıyor. İstanbul’un bazı bölgelerinde rayiç bedel ve emlak vergileri ortalama 10-15 kat artış gösterirken, Başakşehir’in belirli yerlerinde artış oranı yüzde 5000’i bulabiliyor. Emlak vergi değerlerinin yüksek olduğunu düşünen vatandaşlar, en geç 8 Eylül 2025 tarihine kadar dava açarak itiraz etme hakkına sahip. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyen emlak rayiç bedel ve vergi artışları belirgin hale geliyor. 2026-2029 döneminde geçerli olacak yeni birim değerler, özellikle büyük şehirler ve turizm bölgelerinde beklentilerin çok üzerinde artış içeriyor. Tüm Türkiye’deki konutlar ve iş yerleri için geçerli olacak bu düzenleme ile bazı bölgelerdeki emlak rayiç bedelleri ve emlak vergileri 10-15 kat yükselebiliyor. Bu artış yalnızca emlak vergisini değil; taşınmaz kültür varlıkları katkı payı, değerli konut vergisi, tapu harcı, emsal kira bedeli, değer artış kazancı, veraset ve intikal vergisi gibi birçok kalemi de doğrudan etkiliyor. Bu durum dolaylı olarak kira fiyatlarını, konut satış bedellerini ve inşaat maliyetlerini artırabiliyor.

İTİRAZ SÜRECİ VE MAHKEME HAKKI

Yeni metrekare değerlerine itiraz etmek isteyenler için 30 günlük dava açma süresi, adli tatile denk geldiği için uzuyor. İtiraz için son tarih 8 Eylül 2025 Pazartesi. Önemli bir diğer detay, açılan davalarda alınacak iptallerin, aynı mahalle veya sokakta bulunan tüm mükellefler için geçerli olması. Yani bir kişi tarafından açılan dava, benzer durumdaki birçok kişiyi etkileyebiliyor. Ancak belediyeye başvurarak itiraz etmek, dava açma süresini durdurmuyor. Bu nedenle, mağduriyet yaşayanların doğrudan vergi mahkemelerine başvurmaları öneriliyor.

AVUKAT EKİCİ’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Serkan Ekici, “Emlak vergisi matrahını oluşturan rayiç bedellerdeki güncellemeler, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen ve ekonomik dinamikleri yansıtmayı hedefleyen idari bir uygulamadır. Hukuk sistemimiz, vergi mükelleflerine kendi taşınmazlarına ilişkin somut delilleriyle (emsal kıyaslama, eksik bildirim, maddi hata vb.) başvurarak idari itiraz ve ardından yargı yoluyla hak arayışı imkânı tanıyor. Sürecin sağlıklı işlemesi için vatandaşlarımızın tebligatlardaki rayiç bedeli dikkatle incelemeleri ve hukuki süreçleri takip etmeleri kendi menfaatleri açısından faydalı olacaktır” dedi.

ŞİŞLİ’DE REKOR ARTIŞLAR

Yeni düzenleme ile Şişli’nin prestijli semtlerinde rekor artışlar göze çarpıyor. Teşvikiye Caddesi’nde metrekare birim değeri 46 bin TL’den 420 bin TL’ye çıkarak yüzde 803 artış gösterdi. Abide-i Hürriyet Caddesi’nde yüzde 678, Valikonağı Caddesi’nde ise yüzde 403 artış kaydedildi. Ayrıca, bu artışlar yalnızca emlak vergisini değil, tapu, damga ve veraset vergilerini de etkiliyor. 2026 yılında büyükşehirlerdeki emlak vergisi, vatandaşların geçen yıl ödediği vergi üzerinden 20 kata varan artışla hesaplandığında sıradan apartman dairelerinin bile ‘Değerli Konut Vergisi’ kapsamına girmesi mümkün görünüyor. Bu durumun kira artışlarına da olumlu yansıması bekleniyor.

İSTANBUL’DA DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞLAR

İstanbul genelinde en dikkat çekici artışlar Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Başakşehir’de yaşandı. Cengiz Sokak’ta metrekare birim değeri 4 bin TL’den 60 bin TL’ye çıkarak yüzde 1400 artış gördü. Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi’nde bu değer 475 TL’den 9.670 TL’ye yükselirken, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi’nde değer 1.134 TL’den 65.000 TL’ye çıkıyor. Ayrıca, Maltepe’de Atatürk Caddesi’nde yüzde 642, Süreyyapaşa Caddesi’nde ise yüzde 692 oranında artış kaydedildi. Beykoz Kanlıca Mihrabat Caddesi’nde metrekare değeri 1.812 TL’den 18 bin TL’ye çıkarak yüzde 893 artış gösterdi.

AK PARTİ’DEN MAĞDURİYET AÇIKLAMASI

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, emlak vergisiyle ilgili tartışmalara dair açıklamalarda bulundu. Bu konunun uzun süredir yakından takip edildiğini vurgulayan Demir, “2026 yılında uygulanacak emlak vergilerinin gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarıyla vatandaşımızın sıkıntıya düşmesine asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Demir, Cumhurbaşkanının talimatlarıyla bu sürecin titizlikle takip edileceğini belirterek, vatandaşların haklarını korumanın ve adaleti sağlamanın öncelikleri olduğunu açıkladı.

RAYİÇ BEDELLERİNİN BELİRLENMESİ

Arsa rayiç bedelleri 4 yılda bir, belediyelerin bünyesinde toplanan takdir komisyonları tarafından belirleniyor. Takip eden 3 yılda ise yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılıyor. Emlak vergisine uygulanacak olan artış, rayiç bedellerindeki artışa doğrudan yansıtılıyor. Eğer rayiç bedel yüzde 100 arttıysa, ödenecek emlak vergisi de yüzde 100 yükseliyor.

EMLAK VERGİSİ ÖDEME TARİHİ

Emlak vergisi, bir önceki senenin kazancına göre belirleniyor. Yani, bu yılın rayiç bedelleri gelecek yıla yansıtılacak. Örneğin, bu yıl 5.000 lira emlak vergisi ödeyen bir mükellef, rayiç bedel yüzde 300 arttığında 20.000 lira, yüzde 500 arttığında ise 30.000 lira ödeme yapmak durumunda kalacak. Emlak vergisi ödemeleri ise 31 Mart 2026 tarihine kadar yapılacak.