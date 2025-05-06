Emniyet, İmamoğlu’na Suikast İddiasını Yalanladı

Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, daha önce kendisine saldıran Selçuk Tengioğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne giderek Ocak ayında Ekrem İmamoğlu’na yönelik bir suikast planını ihbar ettiğini duyurdu. Özel, “Bu yılın Ocak ayında, bir çocuk katili, bana saldıran kişi İBB binasına gelir ve ‘Koğuş arkadaşlarıma İmamoğlu’na suikast düzenlemeleri için talimat verildi, ben bunu ihbar etmeye geldim’ der. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız” sözleriyle dikkat çekici bir iddiayı gündeme taşımış oldu. Konuyla ilgili emniyet kaynakları, detaylı inceleme başlatıldığını ve ihbarın yasal süreçler çerçevesinde değerlendirildiğini bildirdi.

emniyet müdürlüğünden açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, gündeme gelen iddialara yönelik bir açıklama yaptı. 06.05.2025 tarihinde bir siyasi parti liderinin, cezaevinde bulunan belediye başkanına suikast düzenleneceğine dair Ocak ayında yapılan ihbarda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından geçmişe yönelik inceleme başlatıldığı belirtildi.

ihbar aralık 2024’te yapıldı

Yapılan araştırmalarda, ihbarın aslında 2024 yılı Aralık ayında yapıldığı anlaşıldı. Bu ihbarın değerlendirilmesi ve işlem süreçleri için Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekiplerinin görevlendirildiği tespit edildi.

ihbarcı tengioğlu çıktı: “kişisel hislerim var, bilgim yok”

Güvenlik Büro Amirliği tarafından yapılan çalışma kapsamında, ihbarcı olan kişi belediye binasına çağrıldı. Yapılan ön incelemede, Selçuk Tengioğlu’nun 2004 yılında Kasten Öldürme suçundan müebbet hapis cezası aldığını, 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığını ortaya koydu. Yapılan görüşmede, Tengioğlu, adı geçen belediye başkanını sevdiğini ve belediyeden yardımlar aldığını, başkanın DEM parti ile yakın olmasından rahatsızlık duyan milliyetçi kesimlerin kendisine zarar verebileceğini düşündüğünü belirtti. Ayrıca, cezaevinde bulunduğu süre zarfında bu tür konuların koğuşta konuşulduğunu, tamamen kendi hislerinden dolayı böyle bir ihbarda bulunduğunu ve somut bir bilgiye sahip olmadığını ifade etti. Yazılı ifade vermek istemediğini de ekledi.

belediyeden resmi başvuru yok

Belediye yetkilileri ile yapılan görüşmede, herhangi bir yasal müracaatlarının olmayacağını ve kendi sorumlularının Selçuk Tengioğlu ile bir görüşme yapacağını bildirdi.

ihbar, usulüne uygun değerlendirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, söz konusu ihbarın usulüne uygun şekilde değerlendirildiğini, ihbarın somut delillere dayanmadığını, yalnızca kişisel kanaatlere dayalı bir bildirim olduğunu ve bu durumun, 5 yıl önceki hapiste kaldığı dönemle ilişkili olduğunu açıkladı. İlgili süreçlerin tamamen yasal mevzuat çerçevesinde, ihbarın içeriğiyle sınırlı kalmak koşuluyla sonuçlandırıldığı ifade edildi. Kamuoyunun bilgisine sunuldu.