Emniyet Müdürlüğü Atama Açıklandı

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDE YENİ ATAMALAR

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde yapılan emniyet müdürü atamalarının ardından, yeni daire başkanlarının isimleri de belirlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 yılı atamaları çerçevesinde yeni daire başkanlarını duyurdu. Yerlikaya’nın açıklamasında yeni atamalar şu şekilde sıralandı: Serdar Büyükleblebici, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanvekili; Ünsal Hayal, Özel Harekat Başkanı; Ümit Mutlu, Trafik Başkanı; Yusuf Topcan, Terörle Mücadele Daire Başkanı; Fikret İşgören, Koruma Daire Başkanı; Mehmet Umutlu, Destek Hizmetleri Daire Başkanı; Murat Çelik, TBMM Koruma Daire Başkanı; Fatih Yalçın, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı; Güven Çopur, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı; Mustafa Akdam, Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı olarak atandı.

DAİRE BAŞKANLARINA TEŞEKKÜR

Yerlikaya, bugüne kadar görev yapan daire başkanlarına verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti. “Yeni görevlerine atanan ve görev yeri değişen mesai arkadaşlarıma hayırlı olsun diyor, başarılar diliyorum.” diyen Yerlikaya, ülkenin huzuru ve milletin güvenliği için Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

37 İLDE EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞİKLİĞİ

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde, il emniyet müdürlüklerine de atamalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda, 37 ilin emniyet müdürü değişikliği sağlandı.