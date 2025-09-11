Emniyet’te Yeni Atamalar Açıklandı

DAİRE BAŞKANLARI BELİRLENDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde, Resmi Gazete’de yayımlanan emniyet müdürü atamalarının ardından yeni daire başkanları da belli oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 yılı atamaları çerçevesinde yeni atanan daire başkanlarını duyurdu. Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre yeni atamalar şu şekilde gerçekleşti: Serdar Büyükleblebici Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanvekili olarak, Ünsal Hayal Özel Harekat Başkanı olarak, Ümit Mutlu Trafik Başkanı olarak, Yusuf Topcan Terörle Mücadele Daire Başkanı olarak, Fikret İşgören Koruma Daire Başkanı olarak, Mehmet Umutlu Destek Hizmetleri Daire Başkanı olarak, Murat Çelik TBMM Koruma Daire Başkanı olarak, Fatih Yalçın Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı olarak, Mustafa Akdam ise Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı olarak atanmış durumda.

TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Daha önce görevde bulunan daire başkanlarına hizmetlerinden ötürü teşekkür eden Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: “Yeni görevlerine atanan ve görev yeri değişen mesai arkadaşlarıma hayırlı olsun diyor, başarılar diliyorum. Ülkemizin huzuru, milletimizin güvenliği için Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.”

EMNİYET MÜDÜRLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Aynı zamanda Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde il emniyet müdürlüklerine de atamalar gerçekleştirilmişti. Bu kapsamda 37 ilin emniyet müdürü yer değiştirmiş durumda.