Emniyet’te Yeni Daire Başkanları Açıklandı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE YENİ ATAMALAR

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde Resmi Gazete’de yayımlanan emniyet müdürü atamaları sonrası yeni daire başkanlarının kimler olduğu netleşti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 yılı atamaları dahilinde belirlenen yeni daire başkanlarını duyurdu. Yerlikaya’nın açıklamasına göre atamalar şu şekilde oldu:

YENİ DAİRE BAŞKANLARI

Serdar Büyükleblebici, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanvekili; Ünsal Hayal, Özel Harekat Başkanı; Ümit Mutlu, Trafik Başkanı; Yusuf Topcan, Terörle Mücadele Daire Başkanı; Fikret İşgören, Koruma Daire Başkanı; Mehmet Umutlu, Destek Hizmetleri Daire Başkanı; Murat Çelik, TBMM Koruma Daire Başkanı; Fatih Yalçın, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı; Güven Çopur, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı; Mustafa Akdam, Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı.

TEŞEKKÜR VE HEDEF

Göreve devam eden daire başkanlarına bugüne kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eden Yerlikaya, sözlerine şöyle devam etti: “Yeni görevlerine atanan ve görev yeri değişen mesai arkadaşlarıma hayırlı olsun diyor, başarılar diliyorum. Ülkemizin huzuru, milletimizin güvenliği için Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.”

İL EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİNDE DE DEĞİŞİKLİKLER OLDU

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde il emniyet müdürlüklerine de atamalar gerçekleştirilmiş durumda. Bu çerçevede, 37 ilin emniyet müdürü değiştirilmiş bulunuyor.