Emniyetten İmamoğlu Suikast İddiası Açıklama

PARTİ SOPHASI VE İHBARIN DETAYLARI

Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gerçekleştirdiği konuşmada, daha önce kendisine saldıran Selçuk Tengioğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gidip Ocak ayında Ekrem İmamoğlu’na yönelik bir suikast planı ihbar ettiğini açıkladı. Özel, “Bu yılın Ocak ayında, bir çocuk katili, bana saldıran kişi İBB binasına gelir ve ‘Koğuş arkadaşlarıma İmamoğlu’na suikast düzenlemeleri için talimat verildi, ben bunu ihbar etmeye geldim’ der. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız” sözleriyle dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Emniyet kaynakları, konuyla ilgili detaylı bir inceleme sürecinin başlatıldığını ve ihbarın yasal süreçlerle değerlendirildiğini duyurdu.

İSTANBUL EMNİYETİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kamuoyunda ortaya çıkan iddialara ilişkin bir açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada, “06.05.2025 tarihinde bir siyasi parti liderinin, cezaevinde bulunan belediye başkanına suikast düzenleneceğine yönelik, Ocak ayında ihbar yapıldığına dair iddialar ile ilgili olarak; İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce, söz konusu iddialar ile ilgili geçmişe yönelik inceleme başlatılmıştır.” ifadeleri yer aldı.

İHBARIN ZAMANI VE DETAYLARI

Yapılan incelemede, ihbarın 2024 yılı Aralık ayında yapıldığı; değerlendirilme ve işlem süreci için Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekiplerinin görevlendirildiği belirlendi. Güvenlik Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmada, ihbarcı olarak belirlenen kişinin Selçuk Tengioğlu olduğu anlaşılmıştır. Ön incelemede, Tengioğlu’nun 2004 yılında Kasten Öldürme suçundan müebbet hapis cezası aldığı ve 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığı kaydedildi.

TENGİOĞLU’NDAN İFADE

Özel güvenlik personelleri eşliğinde Selçuk Tengioğlu ile yapılan görüşmede, kendisinin adı geçen belediye başkanını sevdiğini, belediyeden yardım aldığını, başkanın DEM parti ile iç içe olmasından dolayı milliyetçi kesimler tarafından zarar görme endişesi taşıdığını belirtti. Kendisine ait hislerden dolayı böyle bir ihbarda bulunduğunu, bu durumun herhangi bir bilgiye dayanmadığını ve yazılı ifade vermek istemediğini ifade etti.

RESMİ MÜRAACAT YOK

Belediye yetkilileriyle yapılan görüşmelerde ise, herhangi bir yasal müracaatlarının olmadığı ve kendi sorumlularının Selçuk Tengioğlu ile görüşme yapacağı belirtildi.

İHBARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, söz konusu ihbarın usulüne uygun şekilde değerlendirildiğini; ihbarın somut delillere dayanmadığını, yalnızca kişisel kanaatlere dayalı bir bildirim olduğunu, durumun ise 5 yıl önceki hapiste kalma dönemiyle ilgili olduğunu açıkladı. İlgili sürecin tamamen yasal mevzuatlar çerçevesinde ihbarın içeriğiyle sınırlı kalınarak sonuçlandırıldığı kamuoyuna duyuruldu.