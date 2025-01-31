Emrah Karaca NFT Davasını Kazandı

EMRAH KARACA’DAN DAVALIK SÜREÇ

Emrah Karaca, ressam Yiğit Mohaç Yücel’in, ünlü sanatçının portresini NFT satış platformu ‘Open Sea’ üzerinden sunacağını öğrendikten sonra avukatı Görkem Gökçe aracılığıyla İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde bir dava açtı. Bilirkişi raporunda, Yiğit Mohaç Yücel’in NFT olarak satışa sunduğu portrenin, Cem Karaca’nın bir fotoğrafından esinlenerek hazırlandığı ve bu süreçte Karaca’nın dış görünüşünün ticarileştirildiği vurgulandı.

BİLİRKİŞİ RAPORU VE MAHKEME KARARI

Raporda, NFT’nin içerdiği fiillerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile kişilik haklarını ihlal eder nitelikte olduğu ifade edildi. Nihai duruşmada, Yiğit Mohaç Yücel’in 65 bin TL tazminat ödemesine karar veren mahkeme, Cem Karaca’ya ait portrenin NFT platformunda satışa sunulmasının engellenmesine ve izinsiz kullanımın önlenmesine yönelik tedbirler aldı.