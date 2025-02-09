Emre Belözoğlu: Eşim Rüyamda Göründü

EMRE BELÖZOĞLU’NUN EVLİLİK HİKAYESİ

Emre Belözoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu “Empati” programında evlilik sürecini anlattı. 2009 yılında eşi Tuğba Belözoğlu ile evlenen ve üç çocuk babası olan ünlü spor adamı, ilk karşılaşmalarını şöyle paylaştı: “İlk tanıştığımız gün üzerinde beyaz gömlek ve siyah pantolon vardı. Yıllar önce rüyamda da aynı o şekilde görmüştüm. Saçları bile o şekilde bağlıydı.”

RÜYA VE NİŞAN

Emre Belözoğlu, rüyası hakkında gelen bir soruya “Rüyadan sonra nişanı mı attın?” sorusuna ise şu cevabı verdi: “Yok. Bir rüyaydı, geldi geçti. Tuğba’yı 4-5 sene sonra gördüm. İlk gördüğümde rüyamı hatırlayamamıştım.” Spor adamı, tanışmalarının üzerinden bir süre geçtikten sonra karşılaşmalarını şöyle anlattı: “Bir gün ayağım kırıkken arabada oturuyordum, o da karşıdan bana doğru geliyordu. O an rüya aklıma geldi. Tanışmamızın beş ya da altıncı ayıydı.”