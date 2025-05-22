Gündem

Emre Belözoğlu Hull City’yi Yönetiyor

emre-belozoglu-hull-city-yi-yonetiyor

ÖNEMLİ TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI

Averajla kümede kalan Hull City, teknik direktör Ruben Selles ile yollarını ayırdıktan sonra yeni bir teknik adam arayışına hız kesmeden devam ediyor. Kulüp sahibi Acun Ilıcalı, Hull Daily Mail’e yaptığı açıklamada, yeni teknik direktör için görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Ilıcalı, “Bir haftadan fazla sürmeyeceğini söyleyebilirim. Teknik direktörlerin olasılığı hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü konuştuğumda kendimi iyi hissetmiyorum. Bu sanki onları yargılamak gibi. Konuştuğumuz tüm teknik direktörlerin çok iyi olduğuna inanıyorum.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Antalyaspor’un teknik direktörü Emre Belözoğlu ve Al-Ettifaq’ın yardımcı antrenörü Michael Beale hakkında da düşüncelerini paylaştı. Ilıcalı, “Emre’nin üst düzey bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Michael Beale ile konuştuğunuzda ise oyun hakkında çok şey bildiğini anlıyorsunuz.” dedi.

ÖNEMLİ

Gündem

Ali Koç Ve Aziz Yıldırım Görüştü

Fenerbahçe, sezonun sonlarına yaklaşırken sürpriz bir buluşma yaşandı. Başkan Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım ile görüştü. Sarı-lacivertliler sezonu ikinci sırada tamamlayacak.
Gündem

Yürüyen Merdivenin Basamağı Kırıldı

Kadıköy Ünalan Metro İstasyonu'ndaki yürüyen merdiven arızası nedeniyle basamaklar zarar gördü. Neyse ki, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.