Emre Belözoğlu’ndan Maç Sonrası Açıklama

ANTALYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI GOLSÜZ BİTTİ

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Antalyaspor, evinde Başakşehir ile oynadığı müsabakada 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından yapılan basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımının performansından memnun olduğunu dile getirdi. Belözoğlu, “Oyuncular mükemmel oyuncular. Bizim takımımızın göstermiş olduğu reaksiyon, verdiğimiz uygulama çabası bu kadar üstün bir oyun devreye 3-0 girmemiz lazım. Oyun 4-0, maç 0-0 bitti. Futbolda bunlar var” ifadelerini kullandı.

BAŞAKŞEHİR’E KARŞI GÜÇLÜ SAVUNMA

Belözoğlu, son 3 maçında 13 gol atan Başakşehir’e karşı etkili bir savunma sergilediklerini belirtti. “Son 3 maçta 13 gol atan bir takıma sıfır pozisyon verdik. Biz de en az 6-7 net pozisyon kaçırdık. Oyuncularımın emeğine üzülüyorum, gösterdikleri çabanın karşılığını puan olarak alamadığımız için” sözlerini ekledi.