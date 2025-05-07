Emre Bulut, Otomobilde Tüfekle Öldürüldü

OLAYIN YERİ VE GELİŞMELERİ

Olay, Boğaziçi Mahallesi’nde yaşandı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı doğrultusunda bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, olay yerine ulaştıklarında bir kişinin otomobilde hareketsiz yattığını tespit etti.

ÖLÜM NEDENİ VE AİLE REAKSİYONU

Yapılan incelemeler sonucunda hayatını kaybeden kişinin Emre Bulut olduğu ve pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi duyan Emre Bulut’un yakınları olay yerine gelerek içeri girmek istedi. Ancak polis, incelemelerin sürdüğünü belirttikten sonra gerginlik yaşandı.