“Emre Kaplan’a Derbi Saldırısı Gerçekleşti”

SALDIRI OLAYI

A Spor muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray-Beşiktaş derbisinden sonra Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat’ın koruması Sezgin Gülnar tarafından saldırıya uğradı. Bu saldırı sonucunda Emre Kaplan’ın burnu kırıldı ve hastaneye kaldırıldı. A Spor’da yayınlanan 90+1 programına telefonla bağlanan A Spor Spor Müdürü Cüneyt Şen, olayla ilgili önemli detaylar paylaştı. Şen, saldırı hakkında “Beşiktaşlı yöneticiler, derbiden sonra açıklama yapıyor ve bittikten sonra Emre Kaplan ile konuşmak istiyorlar. O sırada bir arbede yaşanıyor, bir şahıs Emre’ye yumruk atıyor ve burnuna darbe geliyor. Şu anda arkadaşımız hastaneye gidiyor” ifadelerini kullandı.

POLİS MÜDAHALESİ

Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, durumu değerlendirerek konuyla ilgili bilgi aldı.

SAĞLIK MÜDAHALESİ

Emre Kaplan’a ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından ambulans içinde gerçekleştirildi. Daha sonra Kaplan, kısa bir süre içinde hastaneye sevk edildi.