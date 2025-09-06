En Açık Görüntülerle 3I/ATLAS Kesinleşti

GİZEMİN ÇÖZÜLMESİ

Şili’deki Gemini South Gözlemevi’nde elde edilen en net görüntüler, aylardır merak uyandıran 3I/ATLAS’ın gizemini çözüme kavuşturdu. Güneş’e doğru saatte 221 bin kilometre hızla ilerleyen bu cisim, çekirdeğinin etrafında parlak bir bölge ve Güneş’in aksi yönünde uzanan bir kuyruğa sahip.

KUYRUKLU YILDIZ OLDUĞU BELİRLENDİ

Dünya’ya yaklaşık 380 milyon kilometre mesafedeyken çekilen renkli görüntüler, cismin yoğun bir buz çekirdeği barındırdığını gösteriyor. Güneş ışığıyla birlikte ortaya çıkan uzun kuyruk da tespit edilmiş durumda. Lancashire Üniversitesi’nden Dr. Mark Norris, “Bu yeni görüntüler çok açık bir şekilde 3I/ATLAS’ın bir kuyruklu yıldız olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

FARKLI KİMYASAL YAPI

Imperial College London’dan Dr. Matthew Genge’ye göre, 3I/ATLAS’ın atmosferi, Dünya’daki kuyruklu yıldızlardan daha fazla karbondioksit ve daha az su içeriyor. Bu da bu cismin, kendi yıldızından çok daha uzak bir bölgede meydana geldiğine dair güçlü bir işaret sunuyor. Araştırmacılar, bu bulgunun uzak yıldız sistemlerindeki gezegen oluşumu süreçlerine dair önemli ipuçları sunduğunu belirtiyor.

TEORİLERİN YERİNE GERÇEKLER GEÇTİ

Harvard Üniversitesi’nden Prof. Avi Loeb daha önce 3I/ATLAS’ın yapay bir uzay aracı, hatta nükleer güçle çalışan bir gemi olabileceğini öne sürmüştü. Ancak gözlemlenen kuyruk, cismin doğal bir gök cismi olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Dr. Genge, “Küçük yeşil adamların bu işte parmağı yok” diyerek spekülasyonların sonlanmasını sağladı.

KISA GÖZLEM PERİYODU

Bilim insanları, yalnızca kısa bir gözlem penceresi bulunduğuna dikkat çekiyor ve bu nedenle 3I/ATLAS hakkında olabildiğince fazla veri toplamaya odaklanıyorlar. Eureka Scientific’ten Bryce Bolin, “Her bir yıldızlararası kuyruklu yıldız, başka bir yıldız sisteminden gelen bir haberci. Onları inceleyerek evrenin çeşitliliğini anlamaya başlıyoruz” ifadelerini kullanarak durumu özetliyor.