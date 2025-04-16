En Çok Tercih Edilen 2.El Araçlar

İKİNCİ EL ARAÇLARDA DİKKAT EDİLEN UNSURLAR

İkinci el otomobil satın almak isteyenler için bazı unsurlar oldukça belirleyici oluyor. Aracın kilometresi, alırken dikkat edilmesi gereken en önemli kriterlerden biri. Ayrıca, hasar kaydı da aracın geçmiş durumunu anlamak için kritik bir madde. Bunun yanı sıra, servis ve bakım geçmişi de önemli bir referans noktası oluşturuyor. Bu üç unsur, bir otomobilin genel durumu hakkında bilgi veren temel özellikler olarak öne çıkıyor.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN İKİNCİ EL OTOMOBİLLER

Türkiye’de son yıllarda en fazla tercih edilen ve alıcılarını en az üzen ikinci el araçların hangileri olduğunu biliyor musunuz? Şimdi birlikte, bu kategorideki en çok tercih edilen otomobillere göz atabiliriz. İlk sırada yer alan model ise Hyundai i20 olarak dikkat çekiyor.