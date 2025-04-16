“En İyi Bildiğin Şeyi Yap.”

HASTANEYE KALDIRILDI

İmralı heyetinde yer alan DEM Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, evinde yaşadığı kalp rahatsızlığı sonucunda acilen Şişli’deki özel bir hastaneye nakledildi. Yapılan kontrollerde kalbinden çıkan ana aort damarında boydan boya yırtık tespit edilen Önder, 12 saatlik zor bir operasyon geçirdikten sonra yoğun bakıma alındı. Önder’in doktorları, operasyonun ölüm riski yüksek olduğunu belirtirken, milletvekilinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

DUYGULU PAYLAŞIMLAR

Önder’in sağlık durumu üzerindeki endişeler devam ederken, kızı Ceren Önder Kandemir sosyal medya platformunda duygusal bir mesaj paylaştı. Ceren, “En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba. Benim için değilse torunun için. Senin ona anlatacaklarını ben anlatamam. Elime yüzüme bulaştırırım. Gecenin bir yarısı ‘Mavra yapalım mı?’ diye mesaj at bana. Sen benden başka kaç kişinin daha babasısın direnmek zorundasın” ifadelerini kullandı.

DUA ÇAĞRISI

Ceren Önder, duygusal paylaşımının devamında, “Ömrümün son gününe kadar tırnağının tekini incitenlere, gülümsemeni bile çok görenlere cehennem azabı yaşatmak için yaşayacağım ama yapamam senin gibi, elime yüzüme bulaştırırım. Ha gayret baba, hani canoyu bugün okuldan sen alacaktın. Babam duaya inanır, dua edin” sözleriyle babasının sağlık durumuna dikkat çekti.