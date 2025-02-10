En İyi Fiyatlı Snapdragon 8 Elite Telefon

REALME GT 7 PRO RACING EDITION DUYURULDU

Realme, amiral gemisi GT 7 Pro Racing Edition modelini resmi olarak tanıttı. Bu cihaz, 13 Şubat’ta satışa sunulması bekleniyor ve mevcut Realme GT 7 Pro modelinin daha sade bir versiyonu olarak piyasaya çıkacak. Cihazın OnePlus Ace 5 Pro’yu geride bırakarak Snapdragon 8 Elite işlemciye sahip en uygun fiyatlı telefon olma ihtimali üzerine çeşitli söylentiler bulunuyor. Realme’nin yayımladığı tanıtım posteri, GT 7 Pro Racing Edition’ın benzersiz “Neptün Keşfi” rengi ile geleceğini de duyuruyor. Telefonun arka paneli, Neptün’ün derin mavi fırtınalarından esinlenerek tasarlandı ve Realme’nin özel “Zero-degree Storm AG” işlemi sayesinde dikkat çekici bir dokuya sahip. Tasarımsal olarak, bu modelin mevcut Realme GT 7 Pro’nun hafif bir değişikliği gibi göründüğü biliniyor.

GT 7 PRO RACING EDITION ÖZELLİKLERİ

GT 7 Pro Racing Edition, Snapdragon 8 Elite yonga seti ile güçlendirilecek. Yeni bir AnTuTu listesine göre, cihazın 3 milyon puanın üzerinde bir skor alması bekleniyor, bu da onu yüksek performanslı bir oyun cihazı haline getiriyor. Depolama alanı, daha hızlı veri aktarımı sağlayacak şekilde UFS 4.1 teknolojisi ile güncellenmesi öngörülüyor. Cihaz, 120Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sunan 6.78 inçlik Samsung 8T LTPO OLED mikro-dörtgen-eğrisel ekran ile donatılacak. Ayrıca 24 GB’a kadar LPDDR5x RAM ile 1 TB’a kadar depolama alanı sunulması, 6,500 mAh batarya kapasiteleri ve 120W hızlı şarj desteğiyle geleceği belirtiliyor. Standard GT 7 Pro ile kıyaslandığında, Racing Edition modelinde periskop telefoto kamerası yer almayacak. Bunun yanı sıra, cihazın ekranda optik parmak izi tarayıcısına sahip olma ihtimali de bulunuyor.