En Nesyri ‘Dünyada 1 Numara’ Oldu

EN NESYİRİ’NİN PERFORMANSI

Fenerbahçe’nin sezon başında rekor miktarda kadrosuna kattığı En Nesyri, ilk etapta eleştirilse de ligdeki ilerleyen haftalarda formunu bulmaya başlamıştı. Özellikle yıl sonuna yaklaşırken ve 2025 yılının başlarında Fenerbahçe’ye önemli katkı sağlayan oyuncu oldu.

İSPANYOL MEDYASINDAN ÖVGÜLER

En Nesyri’nin bu etkileyici performansı, İspanyol medyasının dikkatinden kaçmadı. İspanyol Marca gazetesi, geçen sezon Sevilla formasıyla sahada olan Nesyri hakkında övgü dolu sözler sarf etti ve yıldız golcünün “Dünyanın Pichichi’si olacak” ifadesini kullandı. Pichichi ödülü ise, La Liga’da sezon içinde en çok gol atan oyuncuya Marka gazetesi tarafından verilen bir ödül olarak biliniyor. Bu ödül, eski İspanyol futbolcu Pichichi olarak tanınan Rafael Moreno Aranzadi’den ismini alıyor.