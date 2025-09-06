“En Net Görüntüler: 3I/ATLAS Kuyruklu Yıldızdır”

GÖZLEMLERİN YENİ BULGULARI

Şili’deki Gemini South Gözlemevi’nde yapılan gözlemler, aylardır tartışmalı olan 3I/ATLAS’ın gizemini ortaya çıkardı. Güneş’e doğru saatte 221 bin kilometre hızla ilerleyen bu cisim, çekirdeği etrafında parlak bir bölge barındırıyor ve Güneş’in ters yönünde uzanan bir kuyruğa sahip.

KUYRUKLU YILDIZ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Dünya’dan yaklaşık 380 milyon kilometre uzakta elde edilen renkli görüntüler, cismin yoğun buz çekirdeği içerdiğini ortaya koydu. Bunun yanı sıra, Güneş ışığı ile birlikte belirgin hale gelen uzun bir kuyruk da gözlemlendi. Lancashire Üniversitesi’nden Dr. Mark Norris, “Bu yeni görüntüler çok açık bir şekilde 3I/ATLAS’ın bir kuyruklu yıldız olduğunu ortaya koyuyor” açıklamasında bulundu.

FARKLI KİMYASAL YAPI

Imperial College London’dan Dr. Matthew Genge’ye göre, 3I/ATLAS’ın atmosferi, Dünya’daki kuyruklu yıldızlardan daha fazla karbondioksit ve daha az su bulunduruyor. Bu durum, cismin kendi yıldızından oldukça uzak bir bölgede oluşmuş olabileceğine işaret ediyor. Araştırmacılar bu bulguların, uzak yıldız sistemlerindeki gezegen oluşum süreçlerine dair önemli bilgiler sunduğunu belirtiyor.

UZAYLI GEMİSİ TEORİLERİ ÇÜRÜDÜ

Harvard Üniversitesi’nden Prof. Avi Loeb, daha önce 3I/ATLAS’ın yapay bir uzay aracı, hatta nükleer enerjilerle çalışan bir “uzay gemisi” olabileceğini öne sürmüştü. Ancak gözlemlenen kuyruk, cismin doğal bir gök cismi olduğunu açıkça ortaya koydu. Dr. Genge, “Küçük yeşil adamların bu işte parmağı yok” diyerek bu spekülasyonlara son verdi.

KISA SÜRELİ FIRSAT

Bilim insanları, bu gök cismi için sınırlı bir gözlem süresinin bulunduğuna dikkat çekiyor ve 3I/ATLAS hakkında olabildiğince fazla veri toplama çabası içinde olduklarını ifade ediyor. Eureka Scientific’ten Bryce Bolin, “Her bir yıldızlararası kuyruklu yıldız, başka bir yıldız sisteminden gelen bir haberci. Onları inceleyerek evrenin çeşitliliğini anlamaya başlıyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.