En Net Görüntüyle Gizem Çözülüyor

ŞİLİ’DEKİ GÖZLEMLERİN ETKİSİ

Şili’de bulunan Gemini South Gözlemevi’nde elde edilen net görüntüler, aylardır tartışılan 3I/ATLAS’ın gizemini çözmeye yardımcı oldu. Güneş’e doğru saatte 221 bin kilometre hızla ilerleyen bu cisim, çevresinde parlak bir bölgeye ve Güneş’in tersine uzanan bir kuyruk kısma sahiptir.

KUYRUKLU YILDIZ OLDUĞU ONAYLANDI

Dünya’ya yaklaşık 380 milyon kilometre mesafedeyken çekilen renkli fotoğraflar, cismin yoğun bir buz çekirdeği barındırdığını ortaya koydu. Aynı zamanda Güneş ışığıyla beliren uzun kuyruk da bu gözlemlerle tespit edildi. Lancashire Üniversitesi’nden Dr. Mark Norris, “Bu yeni görüntüler çok açık bir şekilde 3I/ATLAS’ın bir kuyruklu yıldız olduğunu ortaya koyuyor” ifadesini kullandı.

FARKLI KİMYASAL YAPI BULGUSU

Imperial College London’dan Dr. Matthew Genge, 3I/ATLAS’ın atmosferinin, Dünya’daki kuyruklu yıldızlardan daha yüksek karbondioksit ve daha düşük su içeriğine sahip olduğunu belirtti. Bu durum, cismin kendi yıldızından oldukça uzak bir bölgede oluştuğunu işaret ediyor. Araştırmacılar, bu bulgunun uzak yıldız sistemlerindeki gezegen oluşum süreçlerine dair önemli bilgiler sunduğunu ifade ediyor.

UZAYLI GEMİSİ TEORİLERİ ÇÜRÜDÜ

Harvard Üniversitesi’nden Prof. Avi Loeb, daha önce 3I/ATLAS’ın yapay bir gök cismi, hatta nükleer enerjili bir uzay gemisi olabileceğini öne sürmüştü. Ancak gözlemler sonucu elde edilen kuyruk, cismin doğal bir gök cismi olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Dr. Genge, “Küçük yeşil adamların bu işte parmağı yok” sözleriyle spekülasyonları sonlandırdı.

KISA SÜRELİ GÖZLEMLER

Bilim insanları, 3I/ATLAS hakkında olabildiğince fazla veri toplamak için yalnızca kısa bir gözlem penceresinin bulunduğunu vurguluyor. Eureka Scientific’ten Bryce Bolin, “Her bir yıldızlararası kuyruklu yıldız, başka bir yıldız sisteminden gelen bir haberci. Onları inceleyerek evrenin çeşitliliğini anlamaya başlıyoruz” şeklinde konuştu.