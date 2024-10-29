“En Soğuk Yer: Hacıömer Köyü Eksi 11,1”

TÜRKİYE’NİN EN SOĞUK NOKTASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu tarafından elde edilen verilere göre, Türkiye’de en düşük sıcaklık eksi 11,1 derece ile Hacıömer köyü oldu. Bu sıcaklık, Türkiye’nin en soğuk noktası olarak kayıtlara geçiyor.

GECE EN DÜŞÜK SICAKLIKLAR

Ülke genelinde gece yaşanan en düşük hava sıcaklıkları ise bazı illerde şu şekilde sıralandı: Kayseri’nin Tomarza ilçesi eksi 10,2 derece olarak kaydedildi. Bu veriler, soğuk hava şartlarının devam ettiğini gösteriyor.