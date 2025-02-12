Enda Enerji ve Kalyon Borsa’da Başlıyor

HALKA ARZ ONAYLANDI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Enda Enerji (ENDAE) ve Kalyon Güneş Teknolojileri, 13 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacak. Bu iki şirket, halka arz sürecinde yoğun ilgi gördü ve enerji sektöründe önemli birer oyuncu olarak yatırımcılarla buluşacak.

ENDA ENERJİ HALKA ARZİ

Enda Enerji, 5-6-7 Şubat tarihlerinde gerçekleştirdiği halka arz sürecinde yatırımcılarına 17,44 TL fiyatla paylarını sundu. Halka arza katılan 286.914 yatırımcı, bireysel yatırımcılara talep ettikleri kadar lot dağıtımı yapılırken, şirketin halka arz büyüklüğü 1,5 milyar TL olarak hesaplandı. Enda Enerji’nin payları, 13 Şubat 2025 itibarıyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak.

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ

Türkiye’nin yenilenebilir enerji sektöründe önemli yatırımlara göre Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş., 46 milyon 334 bin 639 adet hisseyi halka arz etti. Şirket, 1 TL nominal değerli paylarını 70,30 TL fiyatla yatırımcılara sundu ve halka arz büyüklüğü 3 milyar 257 milyon 325 bin TL olarak gerçekleşti. Halka arz süreci 5-6-7 Şubat tarihlerinde tamamlanan Kalyon Güneş Teknolojileri, 13 Şubat 2025 itibarıyla Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacak.