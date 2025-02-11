Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

ŞUBAT VADELİ ENDEKS KONTRATINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Şubat vadeli endeks kontratı açılış seansında, önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,4 azalışla 11.077,00 seviyesinde işlem görüyor. Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,5 azalışla 11.120,00 puandan tamamlamıştı. Akşam seansında da düşüş devam ederek endeks kontratı 11.092,00 puana geriliyor.

KÜRESEL PİYASALARDA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife açıklamaları fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor. Bugün gözler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın, ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi’nde yapacağı konuşmaya çevrildi. Analistler, yurt içinde perakende satışların, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell ve BoE Başkanı Bailey’nin konuşmalarının takip edileceğini belirtiyor.

TEKNİK GÖRÜNÜMDE DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistlere göre, teknik açıdan endeks kontratında 11.000 ve 10.950 puanlar destek, 11.200 ve 11.250 seviyeleri ise direnç konumunda yer alıyor.