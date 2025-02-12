Endeks Kontratı Güne Yükselerek Başladı

ŞUBAT VADELİ ENDKS KONTRATINDA ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 11.202,00 seviyesinden işlem görüyor. Önceki günde alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,6 artışla 11.190,00 puandan tamamlamıştı. Akşam seansında da yükselişini sürdürerek 11.194,00 puana çıktı.

VERİ GÜNDEMİ SAKİN, ABD’DE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR BEKLENİYOR

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, ancak yurt dışında ABD’de enflasyon ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarının takip edileceğini aktarıyor. Teknik açıdan endeks kontratında 11.250 ve 11.300 seviyelerinin direnç, 11.150 ve 11.100 puanın destek konumunda olduğu belirtiliyor.