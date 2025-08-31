Endonezya Başbakanı, Çin Ziyaretini İptal Etti

HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLARIN SÜRDÜĞÜ SIRADA ZİYARET İPTALİ

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da devam eden hükümet karşıtı protestolar tüm şiddetiyle durmadan sürüyor. Devlet Başkanı Prabowo Subianto, bu durumu göz önünde bulundurarak Çin ziyaretini iptal etti. Antara News’ün aktardığına göre, Endonezya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prasetyo Hadi, bu iptalin sebebine dair açıklamalarda bulundu.

3 EYLÜL’DE PLANLANAN ZİYARET İPTAL EDİLDİ

Hadi, Subianto’nun ülke genelindeki protestolara yoğun bir şekilde odaklanmak için Endonezya’da kalmayı seçtiğini ve bu nedenle 3 Eylül’de gerçekleştirilmesi planlanan Çin ziyaretinin iptal edildiğini açıkladı. Açıklamada, Çin hükümetinin davetini kabul edemediği için özürler iletildiği belirtilirken, Subianto’nun yaşanan olayları dikkatle takip etmek ve yönetmek istediği vurgulandı.

PROTESTOLARIN DEVAM ETTİĞİ BİLGİSİ

Diğer taraftan, Endonezya’daki protestolar sürmeye devam ediyor. Yerel basında yer alan haberlere göre, göstericilerin bazı milletvekillerinin evlerine zarar verdiği bildirildi. ABD, Japonya, Avustralya ve Singapur’un Cakarta’daki büyükelçilikleri, Endonezya’da bulunan vatandaşlarını kalabalıklardan ve protesto alanlarından uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu. Bazı ülkeler, Endonezya için seyahat uyarıları yayımladı.

SON GELİŞMELER VE GÖSTERİLERİN NEDENİ

Endonezya’nın Cakarta kentinde 28 Ağustos tarihinde, Ulusal Parlamento binası yakınında milletvekilleri maaşlarına karşı bir gösteri düzenlenmişti. Gösterilere müdahale eden güvenlik güçleri, olay sırasında bir motosikleti ezmişti. Motosikletin sürücüsü 21 yaşındaki Affan Kurniawan, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirmişti. Bu ölüm, gösterilerin daha da tırmanmasına neden oldu. Devlet Başkanı Subianto, olayların ardından görevli polis memurlarının “aşırı eylemlerini” kınadığını ifade etmiş ve “gerekirse en katı yaptırımı uygulayacağız” demişti. Olay sonrası açılan soruşturma kapsamında, 7 polis memuru gözaltına alındı. Gösteriler, Cakarta’nın yanı sıra Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya ve Medan gibi çeşitli şehirlerde de gerçekleşti.