“Endonezya Cumhurbaşkanı’ndan Türkiye’ye Ziyaret”

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine gelen Subianto, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ziyaret etti. Burada TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldikten sonra TBMM Genel Kurulu’nda bir konuşma yaptı. Subianto’nun Atatürk hakkında söyledikleri Genel Kurul’da büyük alkış aldı. Subianto, Türkiye’nin Endonezyalılar için bir medeniyet sembolü olduğunu belirterek, “En büyük örnek Endonezya’ların önünde” ifadelerini kullandı. Hitap ettiği kalabalığa, geçmişte Osmanlı askerlerinden eğitim alan büyükleriyle ilgili anektodlar paylaşarak “Türkiye’ye gelen en çok Endonezyalı siyasetçiyim” dedi.

TÜRKİYE İLE YAN YANA DURMAK

Subianto, büyük ülkelerin küçük ülkelere baskı yaptığını ifade ederek, Türkiye’nin uluslararası arenada güçlü bir duruş sergilediğini vurguladı. “Biz Endonezya’da Türkiye’nin pozisyonunu çok güçlü buluyoruz” diyen Subianto, özellikle Filistin üzerinden insan hakları ihlallerine dikkati çekti. “Birçok ülke insan haklarından bahsediyor, ama Gazze’deki insanların bombalandığını göz ardı ediyorlar. Türkiye bu noktada güçlü bir duruş sergiliyor” şeklinde konuştu. “Biz Türkiye’yle yan yana durmak istiyoruz” diyerek ülkesinin destek vermek istediğini belirtti.

ATATÜRK HAYRANIYIM

Subianto, Türkiye tarihine karşı duyduğu hayranlığı dile getirerek, “Ben şahsen Türkiye tarihinin bir hayranıyım, öğreniyorum ve çalışıyorum. Gençken benim ikonum Mustafa Kemal Atatürk’tü” dedi. Cakarta’daki ofisinde Atatürk’ün bir heykelinin bulunduğunu belirten Subianto, “Mustafa Kemal Atatürk, sadece Endonezya değil, küresel güney ve gelişmekte olan ülkeler için cesaret ve vatanseverlik örneğidir” ifadeleriyle Atatürk’ü öne çıkardı.