Endonezya’da Can Kaybı 10’a Ulaştı

Protestolar süregeldi

Endonezya’da, milletvekillerinin Eylül 2024’ten bu yana aylık 3 bin 75 tutarında ödenek aldığına dair haberlerin ardından 25 Eylül’de başlayan protestolar devam ediyor. Ülkede düzenlenen bu protestoların şiddet olaylarına dönüşmesiyle birlikte can kaybı artış gösteriyor.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü, protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının 10’a ulaştığını ve binin üzerinde kişinin de yaralandığını bildirdi. Örgüt, Endonezya polisinin ülke genelinde düzenlediği operasyonlarla 3 binden fazla kişiyi gözaltına aldığını belirtiyor. Örgütün Asya Direktör Yardımcısı Meenakshi Ganguly, “Endonezya yetkilileri, hükümet politikalarına karşı yapılan protestolara aşırı güç kullanarak ve göstericileri haksız yere tutuklayarak yanıt vermemelidir” açıklamasında bulundu.

PROTESTOLAR DEVAM EDECEK

BEM SI adıyla bilinen öğrenci birlikleri koalisyonu Başkanı Muzammil Ihsan, protestoların bugün de devam edeceğini ifade ederek, “Halkın kaygısı sokaktaki protestolar nedeniyle değil, yolsuzluk ve hukukun siyasallaşması nedeniyledir” dedi. Ayrıca, Gebrak sendikasına bağlı işçilerin de bugün başkent Jakarta’da, güvenlik güçlerinin sert müdahalesini protesto etmek ve gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etmek amacıyla bir gösteri yapacağını aktardı.

PROTESTOLAR 25 AĞUSTOS’TA BAŞLADI

Endonezya’da Temsilciler Meclisi’ndeki 580 üyenin Eylül 2024’ten itibaren her ay 3 bin 75 tutarında ödeme aldığı haberlerinin ardından protestolar 25 Ağustos’ta başlamıştı. Bu tarihten itibaren gerçekleşen protestolar, şiddet olaylarına neden oldu.

POLİS ARACI OLUMSUZ DURUM YARATTI

29 Ağustos’ta yapılan protestolar sırasında güvenlik güçlerinin kalabalığı dağıtmaya çalışması esnasında bir motosiklet sürücüsü polis aracı tarafından ezilerek hayatını kaybetti. Sulawesi Adası’nın güneyinde 30 Ağustos’taki protestoda ise hükümet binasının göstericiler tarafından ateşe verilmesi sonucu içeride mahsur kalan üç kişi yaşamını yitirmişti. Yetkililer, Salı günü yaptıkları açıklamada, ülke genelindeki olaylarda can kaybının 6’ya ulaştığını bildirdi.