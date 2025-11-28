Endonezya’da Muson Yağmurları Sonrası Felaketler Yaşanıyor

endonezya-da-muson-yagmurlari-sonrasi-felaketler-yasaniyor

Endonezya’da afetlerle mücadele devam ediyor. Sumatra Adası’nda etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına neden oldu.

VATANDAŞLARA TEDBİRLİ OLUNMASI ÇAĞRISI

Son zamanlarda birçok can kaybına sebep olan olumsuz hava koşulları, ülkeyi etkisi altında tutmaya devam ediyor. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları ve önlem almaları konusunda uyarıyor.

TOPLAM CAN KAYBI AÇIKLANDI: 79 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Endonezya Meteoroloji, İklim Bilim ve Jeofizik Ajansı, çarşamba gününden bu yana Sumatra’da süregelen muson yağmurlarının yol açtığı felaketlerde 79 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kaybolan yaklaşık 100 kişi için ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

BİNLERCE EV VE BİNA YAĞIŞLAR NEDENİYLE SULAR ALTINDA KALDI

Endonezya Afet Yönetim Ajansı, yağışlar nedeniyle binlerce evin ve binanın sular altında kaldığını ve çok sayıda ailenin yerinden edildiğini bildirdi. Ayrıca, pirinç tarlaları, hayvanlar ve kamuya açık alanların da bu sellerden etkilendiği kaydedildi.

