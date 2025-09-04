Endonezya’daki Protestolar Can Kaybı 10’a Ulaştı

PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

Endonezya’da milletvekillerinin Eylül 2024’ten itibaren aylık 3 bin 75 tutarında ödenek aldığına dair haberlerin ardından 25 Eylül’de başlayan protestolar sürüyor. Ülke genelinde düzenlenen gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi nedeniyle can kaybı artıyor.

CAN KAYBI ARTIYOR

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden yapılan açıklamada, protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının 10’a yükseldiği ve binden fazla kişinin de yaralandığı belirtildi. Örgüt, Endonezya polisinin ülke genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 3 binden fazla kişiyi gözaltına aldığını aktardı. Örgütün Asya Direktör Yardımcısı Meenakshi Ganguly, “Endonezya yetkilileri, hükümet politikalarına karşı yapılan protestolara aşırı güç kullanarak ve göstericileri haksız yere tutuklayarak yanıt vermemelidir” diye vurguladı.

GÖSTERİLERİN GEREKEN NEDENLERİ

BEM SI adıyla bilinen öğrenci birlikleri koalisyonunun Başkanı Muzammil Ihsan, ülkede gösterilerin bugün de devam edeceğini ifade ederek, “Halkın kaygısı sokaktaki protestolar nedeniyle değil, yolsuzluk ve hukukun siyasallaşması nedeniyledir” dedi. Gebrak sendikasına bağlı işçiler de başkent Jakarta’da güvenlik güçlerinin sert müdahalelerine karşı protesto düzenleyerek gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep edecek.

PROTESTOLARIN BAŞLANGICI

Endonezya’da Temsilciler Meclisi’ndeki 580 üyenin Eylül 2024’ten bu yana aylık 3 bin 75 tutarında ödenek aldığına dair haberlerin yayımlanmasının ardından protestolar 25 Ağustos’ta başladı. Bu protestolar, şiddet olaylarına tanıklık etmişti.

ŞİDDET OLAYLARI ARTYOR

29 Ağustos’ta düzenlenen bir protestoda güvenlik güçlerinin kalabalığı dağıtırken, motosikletli bir kişi polis aracı tarafından ezilerek hayatını kaybetti. Sulawesi Adası’nın güneyindeki 30 Ağustos’taki protestoda ise hükümet binasının göstericiler tarafından ateşe verilmesi sonucu içerde kalan 3 kişi yaşamını yitirmişti. Yetkililer, Salı günü yaptıkları açıklamada, ülke genelindeki olaylarda can kaybının 6’ya yükseldiğini duyurdu.