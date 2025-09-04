Endonezya’daki Protestolar Sürüyor: 10 Kişi Öldü

ENDONEZYA’DA PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

Endonezya’da milletvekillerinin Eylül 2024 tarihinden itibaren aylık 3 bin 75 tutarında ödenek aldıklarına yönelik haberlerin ardından başlayan protestolar, 25 Eylül’de ülke genelinde devam ediyor. Protestoların şiddetli olaylarla sonuçlanması nedeniyle can kaybı sayısı artıyor.

CAN KAYBINA NEDEN OLUYOR

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü, protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının 10’a ulaştığını ve binden fazla kişinin de yaralandığını bildirdi. Aynı zamanda, Endonezya polisinin ülke genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 3 binden fazla kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi. Örgütün Asya Direktör Yardımcısı Meenakshi Ganguly, “Endonezya yetkilileri, hükümet politikalarına karşı yapılan protestolara aşırı güç kullanarak ve göstericileri haksız yere tutuklayarak yanıt vermemelidir” dedi.

HALK, HUKUKSUZLUKTAN ŞİKAYETÇİ

Endonezya’daki BEM SI öğrenci birlikleri koalisyonu Başkanı Muzammil Ihsan, bugün de gösterilerin devam edeceğini belirterek, “Halkın kaygısı sokaktaki protestolar nedeniyle değil, yolsuzluk ve hukukun siyasallaşması nedeniyledir” ifadesini kullandı. Ayrıca, Gebrak sendikasına bağlı işçiler de başkent Jakarta’da güvenlik güçlerinin sert müdahalesini protesto etmek ve gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılması için gösteri düzenleyecek.

PROTESTOLARIN BAŞLANGICI

Endonezya’daki protestolar, Temsilciler Meclisi’ndeki 580 üyenin Eylül 2024’ten itibaren aylık 3 bin 75 tutarında ödenek aldığına dair haberlerin yayılmasının ardından başlamıştı. İlk eylemler 25 Ağustos’ta başlamış ve ardından şiddet olaylarına dönüşmüştü.

SİCİLİ KANLI OLAYLARLA DOLU

29 Ağustos’ta düzenlenen protestolarda güvenlik güçlerinin kalabalığı dağıtmaya çalışırken bir motosikletlinin polis aracı tarafından ezilerek yaşamını yitirdiği bildirildi. Ayrıca, Sulawesi Adası’nın güneyinde 30 Ağustos tarihinde hükümet binasının ateşe verilmesi sonucu içerde mahsur kalan 3 kişi ölmüştü. Yetkililer, Salı günü yaptıkları açıklamada ülkedeki olaylarda can kaybının 6’ya yükseldiğini belirtti.