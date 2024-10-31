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Ekonomi

Enerji Tasarrufu İçin Öneriler

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ENERJİ TASARRUFUNA DİKKAT ÇEKİYOR

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 3 milyondan fazla müşteriye hizmet veren Uludağ Elektrik, tüm Türkiye’de büyük ölçekli müşteri portföyüne enerji tedarik ediyor. Şirket, küçük adımların büyük sonuçlar doğurabileceğini vurguluyor ve bu bağlamda enerji tasarrufu hakkında çeşitli öneriler sunuyor.

TOPLUMSAL BİLİNCİ ARTIRMA PROJELERİ

Uludağ Elektrik, toplumsal bilinç geliştirmeye yönelik projeler de hayata geçiriyor. Hem yetişkinleri hem de çocukları hedef alan bu projeler sayesinde, enerji tasarrufu bilincini eğlenceli bir şeklide aşılıyor. Özellikle çocuklara enerji temalı kitaplar dağıtmakla birlikte Karagöz Gölge Oyunu gibi etkinlikler düzenleyerek enerji tasarrufunun önemini aktarıyor.

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