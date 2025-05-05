Enerjisa 2025’te Bilanço Açıkladı

SATIŞ GELİRLERİNDE DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Şirket, satış gelirlerinde ve kârlılığında gerileme yaşarken, bilanço tarafında dönen varlıklardaki artış dikkat çekiyor. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla şirketin satışları %4 azalarak 45,63 milyar TL seviyesine düştü. Brüt kâr ise %6 gerileyerek 12,43 milyar TL oldu. FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) ise %9 düşüşle 9,18 milyar TL olarak kaydedildi. Şirketin net dönem zararı -741 milyon TL olarak belirlendi. Önceki yılın aynı döneminde bu miktar -3,81 milyar TL seviyesindeydi ve zarardaki daralmayı gösteriyor. Net parasal pozisyon kaybı ise -1,18 milyar TL ile geçen yıla göre daha düşük gerçekleşti.

DÖNEN VARLIKLARDA ARTIŞ VE NET BORÇTA DÜŞÜŞ

Dönen varlıklar %10 artış göstererek 62,3 milyar TL’ye yükseldi. Buna rağmen, duran varlıklar %8 azalarak 129,7 milyar TL seviyesine geriledi. Toplam varlıklar ise %3 düşüşle 192,0 milyar TL’ye düştü. Net borç %1 azalarak 49,27 milyar TL seviyesine indi. Özkaynaklar da %5 oranında bir düşüş ile 77,97 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

HİSSE PERFORMANSINDAN OLUMSUZ GÖRÜNTÜ

ENJSA hisseleri 5 Mayıs tarihi itibarıyla 54,50 TL seviyesinde işlem görüyor. Son iki ay içerisinde hisse en yüksek 63,89 TL’yi görürken, en düşük 52,49 TL seviyesine düştü. Şirketin piyasa değeri ise 64,4 milyar TL seviyesinde bulunuyor. F/K oranı açıklanmamakla birlikte, PD/DD oranı 0,83 ve FD/FAVÖK çarpanı 3,40 olarak gerçekleşti.