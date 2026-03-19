Enes Batur’un YouTube Geri Dönüşü 6 Milyon Lira İddiasını Tartışıyor

ÜNLÜ YOUTUBER ENES BATUR, YENİ VİDEOSUYLA DÖNDÜ

Ünlü içerik üreticisi Enes Batur, 3 yıllık bir aranın ardından YouTube’a dönüş yaptı. Video platformunda yüksek takipçi sayısıyla tanınan Batur’un “Hayattayım” başlıklı videosu, yayınlandığı ilk 24 saat içerisinde 10 milyon izlenme rakamına ulaştı. Beş gün önce yüklenen video, toplamda ise 14 milyon kez izlendi.

GÜNLÜK KAZANCI 6 MİLYON TL OLDUĞU İDDİASI

Batur’un yeni video ile birlikte günlük 6 milyon lira kazandığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Bazı haberler, YouTube reklam gelirlerinin 2 milyon lira, bağışların 1,5 milyon lira ve sponsorluk gelirlerinin ise 2,5 milyon lira olduğunu belirterek Batur’un toplamda günlük 6 milyon TL elde ettiğini öne sürdü.

BATUR’DAN AÇIKLAMA

Batur, kazançlarıyla ilgili çıkan iddialara sosyal medya üzerinden yanıt verdi. “Etrafta büyük bir yalan haber dolaşıyor.” diyerek bu duruma tepki gösteren Batur, “24 saatte 6 milyon TL kazandı” haberlerine yönelik, “Benim bundan neden haberim yok.” açıklamasında bulunarak, “Tabii ki doğru değil.” ifadesini kullandı.

BAĞIŞ GELİRLERİ 81 BİN TL

Bağışlardan elde ettiği gelir hakkında bilgi veren ünlü YouTuber, tam olarak 81 bin 193 TL kazandığını söyledi. 17,5 milyon abone sayısına ulaşan Batur, son videosu sonrası 800 bin yeni abone kazandığını da duyurdu.

