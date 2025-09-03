Ekonomi

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Duyurdu

enflasyon-arastirma-grubu-enag-duyurdu

ENAG’IN AĞUSTOS AYI ENFLASYON SONUÇLARI

Akademisyenler ve ekonomistler tarafından bağımsız olarak oluşturulan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayına ait enflasyon araştırmasının sonuçlarını duyurdu. ENAG, aylık enflasyonun yüzde 3.23 oranında arttığını açıkladı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 65.49 seviyesinde gerçekleşti. Temmuz ayında E-TÜFE, yüzde 3.75 artış göstermiş ve son 12 aylık artış oranı yüzde 65.15 olarak belirlenmişti.

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİLERİ

AA Finans’ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bu gün açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine yönelik yaptığı beklenti anketine 25 ekonomist katıldı. Ankete katılan ekonomistlerin ağustosta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1.79 olarak kaydedildi. Ekonomistlerin ağustos ayı için belirlediği enflasyon beklentileri ise yüzde 1.50 ile yüzde 2.20 arasında değişiklik gösterdi.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Rayiç Bedeller Yükseldi, Emlak Vergileri Artacak!

2026’dan itibaren uygulanacak yeni rayiç bedelleri emlak vergilerini bazı yerlerde 10-20 kat artırıyor. Hükümet, vergi yükünü hafifletmek amacıyla yeni bir düzenleme tasarlıyor.
Ekonomi

Eylül Kira Artış Oranı Açıklandı!

Ağustos ayı enflasyon verileri doğrultusunda eylül ayında konut ve işyeri kira zam oranı yüzde 39,62 olarak belirlendi, Temmuz'daki oranı geçemeyecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.