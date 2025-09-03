Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Duyurdu

ENAG’IN AĞUSTOS AYI ENFLASYON SONUÇLARI

Akademisyenler ve ekonomistler tarafından bağımsız olarak oluşturulan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayına ait enflasyon araştırmasının sonuçlarını duyurdu. ENAG, aylık enflasyonun yüzde 3.23 oranında arttığını açıkladı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 65.49 seviyesinde gerçekleşti. Temmuz ayında E-TÜFE, yüzde 3.75 artış göstermiş ve son 12 aylık artış oranı yüzde 65.15 olarak belirlenmişti.

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİLERİ

AA Finans’ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bu gün açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine yönelik yaptığı beklenti anketine 25 ekonomist katıldı. Ankete katılan ekonomistlerin ağustosta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1.79 olarak kaydedildi. Ekonomistlerin ağustos ayı için belirlediği enflasyon beklentileri ise yüzde 1.50 ile yüzde 2.20 arasında değişiklik gösterdi.