Enflasyon Hedefimiz Yüzde 20’nin Altında

ENFLASYON HEDEFİ AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Gelecek yıl sonu itibariyle yüzde 20’nin altında bir enflasyonu hedefliyoruz” dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bütçe görüşmeleri AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş’un başkanlığında başlamış durumda. Komisyondaki görüşmelere katılan Yılmaz, milletvekillerinin bütçeye dair düşüncelerinin ardından soruları yanıtladı. Yılmaz, 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nin sürdürülebilir olduğunu ifade etti ve “2025 yılı merkezi yönetim bütçesinin teklifimizin kazanımları sürdürülebilir hale getirecek, ekonomik kalkınma ve sosyal refahı önceleyen bir perspektifle hazırlandığını, geçen hafta sunuş konuşmamda ifade etmiştim” açıklamasında bulundu.

SEÇİMSİZ DÖNEM FIRSATI

Bugün Türkiye’nin önemli bir dönemden geçtiğini belirten Yılmaz, “Tarihi fırsatla karşı karşıyayız. Uzunca bir süredir yaşamadığınız, seçimsiz bir dönem yaşıyoruz” dedi. Seçimlerin yoğun yapıldığı dönemlerin kısa vadeli meselelerin daha fazla gündemi işgal ettiğini vurgulayan Yılmaz, bu dönemin iyi değerlendirildiğinde, Türkiye’yi nicelikte değil nitelikte farklı bir seviyeye taşımak için fırsatlar sunduğunu dile getirdi. Uzun vadeli değişimler ve dönüşümlere imza atılabileceğini söyleyen Yılmaz, “Türkiye’yi orta gelirden kurtarıp yüksek gelirli ülkeler ligine taşımak en temel önceliklerden biridir” ifadelerini kullandı.

YATIRIMLA DESTEKLENEN BÜTÇE

Bütçenin ekonomik yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı destekleyen bir yaklaşıma sahip olduğunu belirten Yılmaz, “İşçisi, esnafı, emekçisi, genci ve yaşlısıyla toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçları gözetilerek hazırlanmıştır” dedi. Ayrıca, bütçenin yeniden imar bütçesi olması ve afet sonrası yaraların sarılması için ayrılan kaynakların önemli olduğunu vurguladı. Geçen yılın harcamalarını değerlendirerek, “Bugünkü fiyatlara geçen yılı çekersek ve toplarsak iki yıllık harcamamız 2.6 trilyon lira civarında bir yükten bahsediyoruz” açıklamasında bulundu.

FAİZ GİDERLERİ HAKKINDAKİ ELEŞTİRİLER

Faiz giderleri üzerindeki eleştirilere yönelik olarak Yılmaz, “Borç ve cari açık arttı. En önemli gerekçelerinden biri bu” diyerek, bütçe açığının geçici olarak deprem harcamaları nedeniyle yüksek düzeye çıktığını ifade etti. Mali durumun bu harcamaları finanse etmek için borçlanmayı gerektirdiğini belirten Yılmaz, bu durumun yapısal bir problem olmadığını, zamanla bu harcamaların bütçeden düşeceğini ve bu durumun maliyeleri rahatlatacağını belirtti.

HÜKÜMET SİSTEMİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, “Çok iyi başkanlık sistemleri de var. Çok iyi parlamenter sistemler de var. Her bir sistemin kendi içinde alt versiyonları var. Dolayısıyla ikisi de demokratik sistemlerdir” diyerek, bu sistemlerin kurumsallaşmasının zaman alabileceğini söyledi. Topyekun bir sistemi sorunların kaynağı gibi göstermenin anlamlı olmadığını vurguladı.

ORTA VADELİ PLANA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Orta Vadeli Plan (OVP) ile ilgili gelen sorulara yanıt veren Yılmaz, “Planlarda önemli olan politika çerçevesidir. Esas verdiği istikamet temel politikalarda çizdiği çerçevedir” dedi. OVP’nin her yıl yenilenen bir doküman olduğunu belirten Yılmaz, rakamsal farklılıkların olabileceğini ifade etti. Bütün planın ve OVP’nin odağında yeşil ve dijital dönüşüm, istikrar ve ekonomik büyümenin olduğunu söyledi.

VERGİ POLİTİKALARINA DAİR AÇIKLAMALAR

Yılmaz, vergi adaleti açısından ilerlemeler sağladıklarını belirterek, “2019’da gelir vergisi yükünü azalttık. Alt dilimin vergi oranını yüzde 22’den 15’e, üst gelir grubunu yüzde 35’ten 40’a yükselttik” dedi. Ayrıca asgari ücrette tüm gelirlerin vergi dışı bırakılmasının tarihi bir karar olduğunu belirtti. Genel KDV oranının yanı sıra temel gıda maddelerinde uygulanan indirimler de dahil olmak üzere çeşitli vergi düzenlemeleri hakkında bilgi verdi.