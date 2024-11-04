Enflasyon Rakamları Üzerine Değerlendirmeler

ENFLASYON RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz enflasyon rakamlarını gözden geçirdi. Bakan Şimşek, Ekim ayındaki yıllık enflasyonun, Mayıs’a kıyasla 26,9 puan düşerek yüzde 48,6 seviyesine ulaştığını belirtti. Temel mallarda yıllık fiyat artışının yüzde 28,5, ataletin yüksek olduğu hizmetlerde ise yüzde 69,8 olduğunu söyledi. Şimşek, özellikle kira ve eğitim gruplarında yüksek geriye dönük fiyatlama davranışının enflasyondaki düşüşü kısıtladığını ifade etti. Katılıkların ortadan kaldırılmasının zaman alacağını ancak bu alandaki gelişmelerin olumlu yönde olduğunu vurguladı. Ayrıca, Ekim ayındaki 12 aylık enflasyon beklentilerinin, son iki buçuk yılın en düşük seviyesine inmesinin hizmet enflasyonundaki ataletin kırılması için önemli olduğunu söyledi.

CUMHURBAŞKANI YILMAZ’IN İFADESİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin açıklamada bulundu. Yılmaz, “Toplumsal refahı artırmak amacıyla uyguladığımız ekonomi programı ile dezenflasyon sürecinin önümüzdeki dönemde daha da güçlenmesini ve tek haneli enflasyon hedefimize ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Ekim ayında tüketici fiyatlarının yüzde 2,88 oranında artış gösterdiğini belirten Yılmaz, yıllık enflasyonun ise yüzde 48,58 seviyesine gerilediğini kaydetti. Son beş ayda yıllık enflasyondaki azalışın 27 puana yaklaştığını vurgulayan Yılmaz, Ekim ayı enflasyonunda gıda fiyatlarının etkisinin belirgin olduğunu, sezon geçişinin etkisi ile taze meyve ve sebze fiyatlarında artışlar yaşandığını bildirdi. Ayrıca, tüm geçici etkiler arındırıldığında çekirdek enflasyon göstergelerinin bir önceki aya göre azaldığını ifade etti.

GELİŞEN PİYASA KOŞULLARI

Yılmaz, yurt içi üretici fiyatlarındaki eğilimin tüketici fiyatları üzerindeki maliyet baskısının giderek hafiflediğini gösterdiğini belirtti. 2024 yılının son çeyreğinde dönemsel fiyatlama etkisinin azalmasını, hizmet enflasyonunda iyileşmeyi ve küresel emtia fiyatlarındaki olumlu gelişmelerin dezenflasyon sürecine destek vermesini beklediklerini söyledi.