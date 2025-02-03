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Enflasyon Sonrası Endekste Sert Düşüş

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ENFLASYON VERİLERİ PİYASA BEKLENTİLERİNİ AŞTI

TÜİK tarafından yayımlanan yılın ilk enflasyon verileri, piyasanın beklentilerinin oldukça üzerinde geldi. Bu durum, piyasalarda önemli bir etki yaratarak BIST100 endeksinde düşüş oranını yüzde 2’nin üzerine, bankacılık endeksinde ise (XBANK) yüzde 4’ün üzerine çıkardı.

BIST100 VE BANKACILIK ENDESKİNDEKİ DÜŞÜŞ

Güncel verilere göre, BIST 100 endeksi yüzde 2,06 düşüşle 9.794,70 puandan işlem görüyor. Öte yandan, bankacılık endeksinde satış baskısı daha da arttı ve kayıplar yüzde 4,6 seviyelerine ulaştı. Bu veriler, yatırımcıların enflasyon beklentileri ve piyasa dinamikleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olabiliyor.

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