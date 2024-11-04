“Enflasyon Verileri Bugün Açıklanacak”

ENFLASYON RAKAMLARI BEKLENİYOR

Asgari ücretlilerden emeklilere kadar herkesin merakla beklediği enflasyon rakamları bugün açıklanıyor. Ev sahipleri, işyeri sahipleri, kiracılar, asgari ücretliler ve emekliler tarafından yakından takip edilen veriler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10.00’da yayınlanacak. Eylül ayında tüketici fiyat endeksi yüzde 2,97 artış göstermişti. Önceki yılın aralık ayına göre artış yüzde 35,86, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 49,38 oranında gerçekleşti. On iki aylık ortalamalara göre enflasyon ise yüzde 63,47 olarak kaydedildi.

EKONOMİSTLERİN TAHMİNLERİ

AA Finans tarafından yapılan araştırmaya göre, 4 Kasım Pazartesi günü açıklanacak Ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin 16 ekonomistin katıldığı beklenti anketinin ortalaması yüzde 2,46 olarak ortaya çıktı. Ekonomistlerin Ekim ayı için öngörüleri yüzde 2 ile yüzde 2,75 arasında değişiyor. Beklentilere dayanarak, önceki ay yüzde 49,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,98’e düşeceği öngörülüyor. Ayrıca, ekonomistlerin 2024 sonu için enflasyon tahmini Ekim ayında yüzde 44,23 olarak belirlendi.

ASGARİ ÜCRET BEKLENTİLERİ ŞEKİLLENİYOR

Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte asgari ücretle ilgili beklentiler de belirginleşmeye başladı. 2025 yılı için iki farklı asgari ücret belirleme seçeneği gündemde. Birinci çerçeve, asgari ücretin yıl sonu gerçekleşen enflasyona göre belirleneceği yönündeyken, diğer çerçeve ise 2025 yılı enflasyon hedefine göre belirlenmesi. Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 41,5 olarak ilan edilirken, 2025 yılı hedeflenen enflasyon oranı yüzde 17,5 olarak açıklanmıştı. Ekonomi yönetiminin yıl boyunca yüzde 25 civarında bir asgari ücret artışı üzerinde değerlendirildiği kaydediliyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ABD temasları sırasında bu artışın enflasyon görünümüyle uyumlu olduğunu belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Geçen yıl aralık ayında izlediğimiz yol neyse, bu yıl da aynı şekilde ilerleyeceğiz. Enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşın satın alma gücünü koruyacak bir ücret seviyesinde anlaşmaya varılmasını arzu ediyorum” diye konuştu.

PAZARLIK MASASI VE İŞÇİ TALEPLERİ

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, bu yıl en sıkı pazarlık masasıyla karşılaşılacağını belirtti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında toplanarak nihai kararını verecek. Kurtuluş, “Hükümet temsilcilerinin alacağı tutum bu yıl önemli bir fark yaratacak. Uzun yıllardır komisyon enflasyon oranında zam verileceği bilinciyle masaya oturuyordu. Ancak bu yıl, ekonomi yönetiminin gerçekleşen enflasyon değil, beklenen enflasyon üzerinden zam planlaması dikkat çekiyor.” dedi.

PAZARLIK BAŞLANGIÇ RAKAMI

Orta Vadeli Program’a göre 2025 yılı için enflasyon hedefi yüzde 17,5 olarak güncellenmiş durumda. Bu oran üzerinden değerlendirilirse, asgari ücretteki pazarlığın 20.000 TL üzerinden başlaması bekleniyor. Hükümetin yanı sıra işveren tarafının da bu konuda desteklemesi şaşırtıcı olmayacak. İşçi tarafı ise geçmiş yıllarda olduğu gibi enflasyonun üzerine refah payı artışı talebiyle masaya oturacak. Yıl sonu enflasyonunun 40-45 arasında olacağı öngörülürse, işçi kesiminin yüzde 50 artışla 25.503 TL talebiyle masaya katılması bekleniyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

Pazarlık masasında asgari ücretin belirlenmesi oldukça zorlayıcı bir süreçtir. Uzlaşma sağlamak çok kolay görünmüyor. Yeniden yapılan tahminlere göre, yeni asgari ücretin uzlaşmayla belirlenemeyeceği ve yaklaşık yüzde 30 artışla 22.102 TL olacağı düşünülüyor. Hayat pahalılığının arttığı günlerde bu oranda bir zam yapılması zor görünse de, beklenen enflasyon oranına göre belirlenen zamların daha kolay gerçekleştirilmesi bekleniyor. Yüzde 25-30 aralığında bir artışın enflasyonu etkilemeyecek şekilde belirlenmesi öngörülüyor.