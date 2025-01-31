Enflasyonun Tek Haneli Rakamlara Düşmesi Hedefi

ENFLASYONLA MÜCADELEDE KAYDEDİLEN İLERLEMELER

Yılmaz, MÜSİAD Ankara 26. Olağan Genel Kurulu’nda yapmış olduğu konuşmada, Türkiye’nin enflasyon sorunu ile kararlı bir mücadelenin sürdüğünü ve önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti. Yılmaz, 2025 yılı sonuna kadar enflasyonun tek haneli rakamlara düşmesi hedefine dikkat çekerek, şu ana kadar enflasyon oranında 31 puanlık bir gerileme sağlandığını belirtti. Yıllık enflasyondaki düşüşün devam edeceğini dile getiren Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz, önümüzdeki aylarda ilk olarak yüzde 40’ın altına inileceğini ve daha sonra iki, üç aylık bir süre içerisinde yıllık bazda bu rakamı göreceklerini öngördüğünü aktardı. Yılmaz, “Yıl sonunda ise artık 20’li rakamlara gelmiş bir enflasyon olacak. Tabii ki enflasyonu tek haneli rakamlara düşürünceye kadar bu işleri konuşmaya devam edeceğiz. Ama artık bugünkü kadar enflasyonu konuşmayacağız.” dedi.

ENFLASYONUN DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN ATILAN ADIMLAR

Yılmaz, yıllık enflasyonun düşüşünün devam edeceğini belirterek, önümüzdeki aylarda yüzde 40’ın altına gerileyip, yıl sonunda 20’li rakamlara inileceğini öngördü. Enflasyonun düşürülmesi için yapılan çalışmaların kısa vadede büyüme hızını bir miktar etkileyebileceğini ancak uzun vadede sürdürülebilir büyüme ve sosyal refah için gerekli olduğunu vurguladı.

ENFLASYONUN SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLERİ

Yılmaz, enflasyonun yalnızca ekonomik bir sorun olmadığını, aynı zamanda gelir dağılımını bozan ve vatandaşın alım gücünü azaltan sosyal bir problem olduğunu belirtti. Enflasyonun düşürülmesiyle birlikte gelir dağılımının iyileşeceğini ve vatandaşın yaşam standartlarının yükseleceğini ifade etti.

PİYASA BEKLENTİLERİ VE HEDEFLER

Yılmaz, piyasa aktörlerinin enflasyon beklentilerinin düştüğünü ve reel sektörün de bu beklentilere uyum sağlamaya başladığını söyledi. Ancak reel sektördeki enflasyon beklentilerinin henüz istenen seviyede olmadığını belirterek, beklentilerin iyileşmesinin enflasyonla mücadelede önemli bir rol oynayacağını vurguladı. Yılmaz, Türkiye’nin 2025 yılı sonuna kadar enflasyon sorununu büyük ölçüde çözmeyi hedeflediğini ve enflasyonun tek haneli rakamlara düşeceğini tekrar vurguladı. Bu hedefe ulaşmak için kararlı bir çalışmanın sürdüğünü ve tüm politikaların bu yönde şekillendirildiğini belirtti.