Engelli Çocuğa Şiddet Güvenlik Kamerasında

ENGELLİ ÇOCUĞA DARBEDEN ANNE-BABA GÖZALTINA ALINDI

Gebze ilçesinde, S.Ç. ve M.Ç. adlı çiftin engelli oğulları H.K.Ç.’yi apartmanın merdiveninde darbetmesi olayı gündeme geldi. Olayın detayları, bir dairenin güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı. Bu görüntülerde, M.Ç.’nin H.K.Ç.’ye tekme attığı ve ardından ayağındaki terliği alarak defalarca vurduğu anlar yer alıyor. H.K.Ç.’nin çığlık atarak yardım istemesi üzerine, annesi S.Ç. olaya dahil oldu ve H.K.Ç.’nin başına tekme ile vurdu.

SOSYAL MEDYADA GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve olaya yönelik bir soruşturma başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, anne S.Ç. ve baba M.Ç. önceki gün gözaltına alındı. Olayın mağduru olan çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Konuyla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.