Engelli Çocuğunu Döven Aile Gözaltında

KOCAELİ’DE ENGELLİ ÇOCUĞA ŞİDDET OLAYI

Kocaeli’de engelli çocukları H.K.Ç.’yi merdivende darbeden anne S.Ç. ile baba M.Ç. gözaltına alındı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve H.K.Ç. koruma altına alındı. Gebze ilçesinde meydana gelen olayda, S.Ç. ve M.Ç. çifti, engelli oğulları H.K.Ç.’ye apartmanın merdivenlerinde fiziksel şiddet uyguladı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Bir dairenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, baba M.Ç.’nin H.K.Ç.’ye tekme attığı ve ardından ayağındaki terliği alarak çocuğa defalarca vurduğu görülüyor. Bu anlarda H.K.Ç., çığlık atarak yardım istemekte. Ardından annesi S.Ç. olay yerine gelerek, H.K.Ç.’nin başına tekme atıyor. Olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek, olaya ilişkin bir soruşturma başlatıyor.

ANNE VE BABA GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaydan sonra anne ve babayı gözaltına aldı. Ayrıca H.K.Ç., Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.