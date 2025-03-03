Engelli Çocukla Çatıda İntihara Kalkıştı

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Adnan Menderes Mahallesi’nde yaşanan olay, bunalımda olduğu öne sürülen B.S.S.’nin engelli oğlu ile beraber 6 katlı Yalova Vergi Dairesi binasının çatısına çıkmasıyla başlamıştı. Durumu gören çevredekiler, durumu hemen yetkililere bildirdi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN MÜDAHALESİ

İhbarın üzerine hızlı bir şekilde itfaiye, polis ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri belirtilen adrese sevk edildi. İtfaiyeciler, olası bir düşüşe karşı hava yastığı açarak en güvenli durumu oluşturmaya çalıştı. B.S.S., ekiplerin 1 saatlik yoğun çabası sonucunda ikna edilerek çatıdan indirildi.

KADIN VE ÇOCUĞUNA YARDIM

İndirilmesinin ardından B.S.S. ve engelli oğlu sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay anları, çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi ve duygusal anlar yaşandı.