Engelli Merkezi İstismar Skandalı Şok Yarattı!

ENGELLİ BAKIM MERKEZİNDE CİNSEL İSTİSMAR İDDİALARI

İstanbul’da yer alan bir engelli bakım merkezi, cinsel istismar iddialarıyla sarsıldı. Bipolar bozukluk tedavisi süren K.A. adlı hastanın, gece vardiyasında görevli hemşire Ş.D. tarafından istismara uğradığı öne sürüldü. Olayla ilgili bazı çarpıcı detaylar ortaya çıkarken, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen kurum müdürü, görüntülerde yaşanan şoke edici sahnelere rağmen mahkemede kritik bilgileri eksik sundu. Sonuç olarak, hemşire davadan en az ceza ile kurtulmayı başardı.

İSTİSMAR HERKESİ ŞAŞIRTTI

Kasım 2022’de meydana gelen olay sonrası adli tıp raporu, Ş.D.’nin iddiaları destekler nitelikte bulgular içerdi. Ancak, dava ağır ceza mahkemesinden asliye ceza mahkemesine geçirildi. Savcılık karara itiraz edip davayı yeniden ağır ceza mahkemesine taşırken, bilirkişi raporu, adli tıp değerlendirmesi ve kurum müdürünün çelişkili açıklamaları sonucu Ş.D. iki avukat tutarak süreci lehine çevirdi ve hafif ceza aldı. Müdürün güvenlik kameralarını izlediği halde eksik ya da yanıltıcı bilgi sunduğu belirtilirken, bu durumun hemşireyi koruma amacı taşıdığı iddiaları öne çıktı. Müdürün K.A.’nın raporları hakkında mahkemeye doğru bilgi vermemesi, olayın üzerinin örtülmeye çalışıldığına dair şüpheleri artırdı.

HEMŞİREDEN MOBBİNG SAVUNMASI

Mynet’in haberine göre; Ş.D., mahkemede kendisine mobbing uygulandığını ve son 6 aydır sürekli gece vardiyasında çalıştırıldığını ileri sürdü. Müdürün bilerek yanlış ifade verdiğini öne sürerek cezadan kurtulmaya çalıştı. Mahkeme, olayın tüm yönleriyle incelenmesi için bilirkişi atadı ve güvenlik kameralarının detaylı bir şekilde incelenmesini sağladı. Ayrıca, mağdur K.A.’nın hastalığıyla ilgili yeni bir adli tıp raporu talep edildi. Olay sonrası kurum müdürü, K.A.’nın başka bir kuruma sevk edilmesi için girişimde bulundu ve şu an mağdurun farklı bir merkezde olduğu öğrenildi.

KURUMA YÖNELİK USULSÜZLÜK İDDİALARI

Söz konusu bakım merkezi ile ilgili başka skandallar da gün yüzüne çıktı. Kurum, hasta başına düşen zorunlu personel sayısını karşılamak amacıyla sahte personel göstererek devletten teşvik aldığı iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Hemşirelerin gece vardiyalarında çay molasına çıktığı ve çalışma düzeninin önemli ölçüde aksadığı ileri sürüldü. Ayrıca, kurumun çalışan maaşlarını elden ödediği ve hemşirelerin resmi maaşlarını asgari ücret üzerinden göstererek geri kalan kısmı elden verdiği iddiaları da gündemde. Defalarca şikâyet edilmesine rağmen bu konularda herhangi bir işlemin yapılmadığı belirtilirken, bakım merkezindeki usulsüzlüklerin göz ardı edildiği öne sürüldü. Yaşanan bu olay, engelli bireylerin bakım ve korunma haklarıyla ilgili ciddi endişelere yol açarken, adaletin sağlanıp sağlanamayacağı kamuoyunun gündeminde yer alıyor.